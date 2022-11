Stuntploeg Go Ahead zet magnifieke reeks in absolute slotfase voort

Zondag, 6 november 2022 om 16:31 • Tom Rofekamp

FC Twente en Go Ahead Eagles hebben zondag de punten gedeeld. De ploeg van René Hake maakte in De Grolsch Veste geen enkel moment aanspraak op een resultaat, maar kreeg in de absolute slotfase een penalty toebedeeld. Die werd benut door Willum Willumsson, waardoor het 1-1 werd. wordt. Daardoor blijft de fraaie reeks van de Deventenaren, die al zeven Eredivisie-duels op rij niet hadden verloren, in stand.

Twente-trainer Ron Jans zag na de afgetekende 3-0 zege op RKC Waalwijk van afgelopen week geen reden tot wijzigingen in zijn basiself. Datzelfde gold voor René Hake, die met Go Ahead al zeven Eredivisie-duels (en negen duels in totaal) op rij ongeslagen was. Opsteker voor Twente was de terugkeer van Michal Sadílek in de selectie. De Tsjech kampte een tijdlang met oorsuizen, waardoor hij amper kon slapen.

De Enschedeërs namen het initiatief in de openingsfase. Ze combineerden er naar hartenlust op los rondom de vijandige zestien, maar Ricky van Wolfswinkel, Joshua Brenet, Michel Vlap hadden allen geen geluk in de afronding. Go Ahead kwam intussen niet verder dan een kopkansje voor Isac Lidberg. Nadat Sem Steijn en wederom Van Wolfswinkel hun pogingen in de handen van Jeffrey de Lange hadden zien stranden, hielpen de bezoekers Twente in het zadel.

Bas Kuipers maakte hands in de eigen zestien, waardoor arbiter Jeroen Manschot niets anders kon dan een strafschop toekennen. Van Wolfswinkel ging achter de bal staan en schoot buiten bereik van De Lange in de benedenhoek: 1-0. Het was een verdiende voorsprong; Go Ahead mocht van geluk spreken dat het er nog maar één tegen had gekregen. In het tweede bedrijf ging Twente rustig verder waar het gebleven was. Het was wachten tot Jans en co de marge verdubbelden. Dat gebeurde echter niet meer; sterker nog, ze kregen de 1-1 nog om de oren. Luca Everink haalde Willumsson neer, waarop de IJslander zelf aanlegde. Hij dompelde Twente in rouw.