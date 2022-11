Feyenoord loopt na zorgeloze middag hoe dan ook in op concurrentie

Zondag, 6 november 2022 om 16:22 • Guy Habets • Laatste update: 16:23

Feyenoord kan rustig toezien hoe Ajax en PSV elkaar gaan bestrijden in de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers hadden geen enkele moeite met FC Volendam en wonnen in het vissersdorp met 0-2. Het verschil werd al in de eerste helft gemaakt door Feyenoord, dat toen de betere ploeg was en via Danilo en Sebastian Szymanski ook zakendeed.

Ten opzichte van het met 1-0 gewonnen Europa League-duel met Lazio van afgelopen donderdag voerde Arne Slot een wijziging door bij Feyenoord. Marcos López, die geen beste indruk maakte in de eerste helft van het treffen met de Italianen, zat op de bank en zijn positie op linksachter werd ingenomen door jeugdproduct Quilindschy Hartman. Aan de zijde van FC Volendam maakt Carel Eiting, zoals te doen gebruikelijk, zijn opwachting. De middenvelder stond ruim een jaar geleden naar verluidt hoog op het wensenlijstje van Slot, maar Eiting koos niet voor een transfer naar Rotterdam-Zuid.

Vanwege de ontmoeting tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA was de uitwedstrijd bij hekkensluiter Volendam een uitgelezen kans voor Feyenoord om te profiteren van het vaststaande puntenverlies van tenminste één concurrent. Een overwinning, liefst ruim, werd gevraagd en de spelers waren zich bewust van die opdracht. In de openingsfase werd er hoog druk gezet, kwam Volendam er amper uit en regen de gasten uit Rotterdam-Zuid de kansen aaneen. Danilo zette zo'n kans na ruim een kwartier ook om in een doelpunt. De Braziliaan stond op de goede plek om een voorzet vanaf rechts aan te nemen en rustig binnen te schuiven: 0-1.

Vlak voor rust gooide de Stadionclub de wedstrijd eigenlijk al op slot. Sebastian Szymanski werd weggestuurd en leek aan een onmogelijke opgave te zijn begonnen, maar zijn verwoestende uithaal met links verdween toch in de verre hoek achter de graaiende Filip Stankovic: 0-2. Dat maakte dat Feyenoord na de rust in een lagere versnelling kon gaan spelen, met het oog op de midweekse inhaalwedstrijd tegen SC Cambuur die nog op het programma staat. Volendam was ondertussen niet bij machte om het nog spannend te maken en dus was het de vraag hoe veel goals de Rotterdammers er nog bij wilden maken.

Direct na rust kwam Danilo nog in de gelegenheid om de 0-3 aan te tekenen, maar Stankovic bracht redding. In de slotfase van de wedstrijd kwam Feyenoord meermaals dicht bij een nieuwe treffer. Zo voorkwam Stankovic eveneens dat een kopbal van Santiago Giménez binnenviel en dook de sluitpost een poging van Dávid Hancko uit de linkerbenedenhoek. Namens Volendam kwam Walid Ould-Chikh in de gelegenheid de aansluitingstreffer te verzorgen, al kon hij zijn schot niet voldoende vaart meegeven. Aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.