AA Gent trakteert Club Brugge op nederlaag; WK-kansen Noa Lang slinken

Zondag, 6 november 2022 om 15:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:30

AA Gent heeft Club Brugge zondagmiddag in eigen huis op een nederlaag getrakteerd. In het duel in de Jupiler Pro League tussen de nummer zes (Gent) en nummer drie (Brugge) werd het 2-0. De wedstrijd stond vooral in het teken van de nodige onrust. Voor de aftrap werd een Gents spandoek van de tribunes gehaald. Daarop stonden hatelijke woorden richting ex-Gent-speler Roman Yaremchuk, die nu voor Brugge speelt. Ook werd er na de Gentse openingstreffer vuurwerk op het veld gegooid. Bij de bezoekers begon Bjorn Meijer in de basis. Noa Lang moest na zijn midweekse basisplek in de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (0-0) op de bank beginnen en mocht uiteindelijk een half uur meespelen. De WK-kansen voor de Rotterdammer lijken met de week te slinken.

De terugkeer van Oekraïener Yaremchuk in de Ghelamco Arena was geen fijne. Een hatelijk spandoek met de tekst: ‘Dood aan verraders, Yaremchuk Judas’, werd na het ophangen meteen weer verwijderd door de Gentse supportersfederatie. De spits begon overigens op de bank. Toen de bal eenmaal rolde zette Club Brugge meteen druk naar voren, maar de eerste de beste kan voor de thuisploeg leverde na tien minuten meteen een voorsprong op. Hugo Cuypers werd weggestoken door Vadis Odjidja-Ofoe en stiftte het leer over de uitkomende Simon Mignolet: 1-0. Meteen na de treffer liet een deel van het thuispubliek zich wederom van een minder goede kant zien en werd er vuurwerk afgestoken. Tientallen vuurpijlen belandden op het veld en in de buurt van Gent-doelman Paul Nardi.

Nadat de rook was opgetrokken leverde ook de tweede Gentse kans een treffer op. Michael Ngadeu-Ngadjui kopte een indraaiende vrije trap van Sven Kums binnen. Club Brugge probeerde via Kamal Sowah en Ferran Jutglà gevaarlijk te worden, maar Nardi kwam niet in de problemen. In het tweede bedrijf leunde Gent achterover en mochten de bezoekers het spel maken. Na een kwartier spelen werd Sowah vervangen door Lang. Yaremchuk kwam, begeleid door een striemend fluitconcert, het veld op voor Jutglà. Lang liet zich wel gelden en na een fijne versnelling vond hij Casper Nielsen, wiens inzet nipt naast ging. Erg gevaarlijk werd Brugge verder niet meer. Invaller Andreas Skov Olsen probeerde nog een penalty te versieren voor de bezoekers, maar de scheidsrechter trapte daar niet in. Cuypers was in blessuretijd nog dicht bij de 3-0, maar de ruststand bleek ook de eindstand.