Blunderende Mvogo ziet Messi-loos PSG zichzelf nét niet in vingers snijden

Zondag, 6 november 2022 om 14:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:01

Paris Saint-Germain heeft zondag ternauwernood orde op zaken gesteld. De ploeg van Christophe Galtier had lang niks te duchten van FC Lorient, maar de uiterst efficiënte Bretonnen leken toch een 1-1 gelijkspel uit het vuur te gaan slepen. Danilo Pereira bezorgde PSG in de slotfase echter toch de overwinning met zijn eerste competitiegoal. Ex-PSV'er Yvon Mvogo eiste een negatieve hoofdrol voor zich op door opzichtig te blunderen bij de 0-1.

Messi hield aan het Champions League-duel wat hamstringklachten over, waardoor hij geen risico wilde nemen met het oog op het WK. Galtier koos voor Hugo Ekitike als zijn vervanger. De jonge spits stond al vroeg in duel met een goede actie aan de basis van de openingstreffer. Ekitike jaagde goed door bij balbezit van Lorient-goalie Mvogo, die het leder daarop knullig verspeelde. Ekitike gaf mee aan de ingelopen Neymar, en voor de Braziliaan was het een koud kunstje om de openingstreffer binnen te schuiven.

Oh oh oh... keepertje! ?? Ze gaan bij Lorient vreselijk in de fout en Neymar profiteert: 0-1! ?#ZiggoSport #Ligue1 #FCLPSG pic.twitter.com/PDIJI6yWHp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2022

De onfortuinlijke Mvogo had niet alleen de 0-1 veroorzaakt, maar raakte ook nog eens geblesseerd bij zijn rampspoed. Hij moest zich laten vervangen door Vito Mannone. Die wissel pakte goed uit voor Lorient: de Italiaan zorgde er bij een kansenregen voor PSG voor dat zijn ploeg niet verder in de problemen kwam.

Een ?????????????????? aanval van FC Lorient! ? De thuisploeg komt op gelijke hoogte door een goal van van Moffi ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCLPSG pic.twitter.com/xa0grxwYcg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2022

Het duel was bij rust zo nog allerminst beslist. Lorient rook kansen en kwam na 54 minuten op gelijke hoogte. Terem Moffi verraste Marquinhos met een slim overstapje, waardoor Enzo Le Féé de spits op zijn wenken kon bedienen. Hoewel het schot van Moffi niet onhoudbaar oogde, zag Gianluigi Donnarumma zich toch verslagen: 1-1. Diezelfde Moffi had drie minuten na de gelijkmaker zelfs de 2-1 op de schoen. De Nigeriaan zag zijn inzet echter van de lat wegketsen

Ook steraanvallers Kylian Mbappé en Neymar braken hun hoofd op het uiterst stugge Lorient. De Franse subtopper leek lang dicht bij een stunt, tot Danilo PSG tien minuten voor tijd toch verlossing bracht. De ex-speler van Roda JC Kerkrade torende boven alles en iedereen uit bij een hoekschop van Neymar, en kopte de 1-2 tegen de touwen. Daarmee vergroten les Parisiens het gat met runner-up RC Lens weer tot vijf punten. Ook verlengt PSG de huidige zegereeks naar zes.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Paris Saint-Germain 14 12 2 0 29 38 2 RC Lens 14 10 3 1 15 33 3 Stade Rennes 13 8 3 2 16 27 4 Lorient 14 8 3 3 5 27 5 Olympique Marseille 13 7 3 3 11 24 6 AS Monaco 13 7 3 3 7 24 7 Lille OSC 13 7 1 5 3 22 8 Olympique Lyon 13 6 2 5 6 20 9 Clermont 13 5 3 5 -3 18 10 OGC Nice 13 4 4 5 -3 16 11 Toulouse 13 4 4 5 -4 16 12 Troyes AC 14 3 5 6 -4 14 13 Reims 13 2 7 4 -6 13 14 AJ Auxerre 14 3 4 7 -12 13 15 Montpellier 13 4 0 9 -5 12 16 Nantes 13 2 6 5 -6 12 17 AC Ajaccio 14 3 2 9 -10 11 18 Strasbourg 14 1 7 6 -9 10 19 Stade Brest 13 2 4 7 -12 10 20 Angers 14 2 2 10 -18 8



