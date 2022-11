Drie op een rij voor Utrecht na uitstekende tweede helft tegen Groningen

Zondag, 6 november 2022 om 14:07 • Guy Habets

FC Utrecht heeft de derde competitiezege op rij geboekt. De thuiswedstrijd tegen FC Groningen werd, na een 0-1 achterstand, in winst omgezet: 2-1. In de tweede helft draaiden de Domstedelingen de wedstrijd om dankzij goals van de uitblinkende Taylor Booth en loopwonder Sander van de Streek. Voor rust zorgde Florian Krüger met zijn eerste officiële goal voor de Trots van het Noorden nog voor de openingstreffer.

De meest opvallende afwezige in Stadion Galgenwaard was ongetwijfeld Paulos Abraham. De aanvaller van FC Groningen kwam afgelopen week in het nieuws omdat zijn hond de buren zou terroriseren en dat leidde tot bedreigingen aan het adres van Abraham en zijn vriendin. Groningen besloot om de aanvaller op vakantie te sturen en trad in Utrecht aan in een 5-3-2-opstelling. Dat deed trainer Frank Wormuth om de tactiek van collega Henk Fraser, de 4-4-2, het hoofd te kunnen bieden.

De Bunnikside en het goed gevulde uitvak zorgden voor een heerlijke voetbalsfeer in Utrecht, maar de spelers gaven hun fans in het eerste half uur geen extra reden tot juichen. Het eerste gevaar werd gecreëerd door Groningen, dat via Ricardo Pepi en Mike te Wierik de weg naar het doel van de Domstedelingen zocht. Laatstgenoemde leek een grote kans te krijgen, maar er bleek buitenspel aan de situatie vooraf te zijn gegaan. Na twintig minuten meldde ook Utrecht zich wat vaker op de vijandelijke helft. Vooral Tasos Douvikas was actief, maar de Griek zette zijn kleine kansjes niet om in goals. Vlak voor rust deed Florian Krüger dat wel. De aanvaller was oplettend en tikte een schot van Pepi, dat naast zou gaan, bij de tweede paal binnen: 0-1.

Met die stand werd de rust bereikt en dus was het aan Utrecht om in het tweede bedrijf uit een ander vaatje te tappen. Dat deden de mannen van Fraser dan ook. Na een kwartier waarin de thuisploeg de druk opvoerde, was het Taylor Booth die de verdiende gelijkmaker liet aantekenen. De Amerikaan goochelde zich met behulp van Sander van de Streek langs de defensie van Groningen en klopte ook keeper Peter Leeuwenburgh voor de 1-1, waarna Utrecht en de fans in de Galgenwaard bloed roken.

De bezoekers stonden duidelijk op breken en het was wachten op de voorsprong voor Utrecht. Met Bas Dost als invaller voor Douvikas werd er op opportunistische wijze naar kansen gezocht en Amin Younes, die ook in werd gebracht door Fraser, was degene die de grootste mogelijkheid kreeg. Hij schoot na een goede actie echter wild over. De bal leek vervolgens maar niet goed te vallen voor de thuisploeg, totdat Van de Streek in minuut 85 voor Leeuwenburg opdook. De aanvallende middenvelder gaf na een voorzet vanaf rechts zijn voet tegen de bal en maakte er al glijdend 2-1 van. Daar bleef het bij.