Ten Hag geeft met opstelling een prachtig signaal af aan Van de Beek

Zondag, 6 november 2022

De opstelling van Manchester United voor het duel met Aston Villa is bekend. Erik ten Hag kiest er ten opzichte van het midweekse treffen met Real Sociedad (0-1 winst) weer voor om Donny van de Beek in de basis te posteren. Alleen Marcus Rashford vervangt de geschorste Bruno Fernandes; voor de rest zijn de namen op het startformulier precies hetzelfde. Tyrell Malacia begint zo op de bank, terwijl Antony nog altijd ontbreekt wegens ziekte. Het duel op Villa Park wordt om 15.00 uur afgetrapt en is te zien op Viaplay.

Ten Hag gunde Van de Beek donderdag zijn eerste basisplaats van het seizoen. In de 58 minuten die hij kreeg maakte de middenvelder echter geen bijster goede indruk. Ten Hag weigerde daarop Van de Beek publiekelijk af te vallen, en geeft hem nu andermaal de kans. Het middenrif van Manchester United bestaat tegen Aston Villa zo uit Casemiro, Christian Eriksen en Van de Beek, met laatstgenoemde als meest vooruitgeschoven man. Bruno Fernandes, normaliter de eerste keus op nummer 10, ontbreekt wegens een schorsing.

Ook Cristiano Ronaldo mag het andermaal vanaf de aftrap laten zien. De Portugees krijgt zo zijn derde basisplaats op rij, en zijn vijfde dit seizoen in de Premier League. Ronaldo wordt bij afwezigheid van Antony geflankeerd door Rashford en Alejandro Garnacho, de matchwinner van donderdag. De achterste vijf van United bestaan uit doelman David de Gea. Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez en Luke Shaw. Raphaél Varane ontbreekt nog altijd wegens blessureleed.

Unai Emery maakt bij tegenstander Aston Villa zijn debuut als trainer. De Spanjaard werd afgelopen maand aangesteld als opvolger van de ontslagen Steven Gerrard. Bij winst kunnen the Villans van de zeventiende naar de twaalfde plek klimmen, in het beste geval. Manchester United zou zelfs de derde plaats over kunnen nemen van Tottenham Hotspur, al zou het daarvoor wel met minimaal negen doelpunten verschil moeten winnen.

Opstelling Aston Villa: E. Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Douglas Luiz; Ramsey, Buendía, Bailey; Watkins

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, L. Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Van de Beek, Rashford; Ronaldo