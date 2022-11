Sjaak Swart stipt manco van PSV aan: ‘Dat hebben ze niet in Eindhoven’

Zondag, 6 november 2022 om 13:48 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:52

Sjaak Swart denkt dat de Ajax de topper tegen PSV van zondagmiddag winnend afsluit. De oud-speler van de Amsterdammers is niet tevreden over het spel van Ajax, maar ook de Eindhovenaren overtuigen hem allerminst. "Er is één ding dat PSV mist en dat is een portie Amsterdamse bluf', aldus Mister Ajax.

Swart werd door Voetbal InternationaI-verslaggever Marco Timmer en oud-speler Björn van der Doelen opgebeld tijdens de Skiete Willy Podcast. "Nou ik moet zeggen dat ik nogal ontevreden ben over het spel van Ajax. Je bent in vorm en je kunt uit vorm zijn, maar in vorm geraken duurt een beetje lang bij Ajax", zo klonk het. "Ik begrijp het, Ajax heeft toch een aantal nieuwe spelers. Dan wordt het moeilijker om hen in te passen. Elke wedstrijd is anders. En dan zie je pas wat je goed doet en wat niet. Dat is een proces. Als ze daar nou mee aan de slag gaan, dan denk uit dat Ajax alleen maar beter wordt."

In de Eredivisie heeft Ajax, voorafgaand aan de topper van zondagmiddag, één punt voorsprong op PSV. "PSV heeft het ook een paar keer laten liggen, tegen Cambuur bijvoorbeeld. En ze hebben ook nog geluk gehad tegen RKC. Ze verloren uit van Groningen, dat was ook helemaal onnodig", vond Swart. "Als Ajax twee wedstrijden verliest is er paniek. Dat moet ook zo zijn bij de topclubs."

Alhoewel Swart te spreken is over de Eindhovenaren, missen zij volgens hem wel één essentiële eigenschap. "PSV heeft altijd goede spelers gehad, maar ze missen gewoon wat Amsterdamse bluf. In Amsterdam hebben ze die bluf vaak wel! Dan hebben ze iets om aan te pakken, maar als ze de week erop tegen Telstar moeten spelen, weten ze het niet meer", aldus Swart. Aan een voorspelling voor de kraker tegen PSV wil hij zich wel wagen. "We krijgen de laatste tijd veel goals tegen, maar PSV is net als Ajax defensief kwetsbaar. Het is te hopen dat het een mooie pot wordt, dat het 5-4 wordt ofzo, maar ik voorspel een kleine overwinning voor Ajax: het wordt 3-2."