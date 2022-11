Arne Slot ziet na feestavond in De Kuip reden tot één wijziging

Zondag, 6 november 2022 om 13:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:54

Arne Slot heeft de opstelling voor het uitduel met FC Volendam bekendgemaakt. De oefenmeester kiest er ten opzichte van het Europa League-duel tegen Lazio (1-0 winst) alleen voor om Marcos López te slachtofferen. Eerstgenoemde maakte geen goede indruk tegen de Italianen en werd toen ook al bij rust vervangen door Quilindschy Hartman. Het jeugdproduct van de Rotterdammers staat zondag aan de aftrap. Het duel in het Kras Stadion wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Slot was erg tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen Lazio. Dat liet de 44-jarige keuzeheer duidelijk blijken uit de speech die hij na afloop in de kleedkamer gaf. Tien van de elf namen blijven dan ook op het startformulier staan. Justin Bijlow verdedigt het doel en ziet van links naar rechts Hartman, Dávid Hancko, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida voor zich in de defensie. Het middenveld bestaat andermaal uit aanvoerder Orkun Kökçü, Quinten Timber en Sebastian Szymanski.

Igor Paixão mag het andermaal laten zien vanaf de linkerflank. Dat betekent dat Patrik Wãlemark en Alireza Jahanbakhsh net als donderdag de bank warm moeten houden. Javairô Dilrosun bestrijkt de rechtervleugel, terwijl Danilo het vertrouwen krijgt in de punt van de aanval. Santiago Giménez – de matchwinner tegen Lazio – zal moeten hopen op een invalbeurt. Bij winst kan Feyenoord op gelijke hoogte komen met nummer twee PSV, dat 27 punten heeft. Wel hebben de Eindhovenaren een doelsaldo van +22, vergeleken met de +15 van Feyenoord. FC Volendam heeft slechts zes punten en zal hopen van de laatste plaats af te komen.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Mirani, James; Benamar, Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kökçü, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Paixão