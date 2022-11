Dusan Tadic reageert: ‘Klootzak? Dat is een mooi compliment, dank u wel’

Zondag, 6 november 2022 om 12:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:05

Als aanvoerder van Ajax ligt Dusan Tadic onder een vergrootglas en de afgelopen maanden nam de kritiek op hem flink toe. De Amsterdammers verloren in de Champions League kansloos van Liverpool en Napoli. Ook is de matige vorm van de Serviër voer voor menig analist. Op persoonlijk vlak was hij ook nog eens slachtoffer van een overval. Wakker liggen van dit alles doet de Serviër echter niet.

Het zijn roerige tijden voor Tadic. Afgelopen juli, twee dagen voor de 3-5 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, werd Tadic vlakbij zijn huis in Amsterdam opgewacht door twee mannen. Al met al liep het nog enigszins goed af voor hem. Waar anderen een trauma zouden oplopen, haalt de Serviër naar aanleiding van het voorval zijn schouders op. "Ik was heel verbaasd. Er waren twee mannen, we hebben een beetje gerend en gevochten. Hit and run, zeg maar”, zo vertelde hij aan de NOS. "Natuurlijk was ik sneller dan zij. Het zou slecht zijn als dat niet zo was. En ja, ik heb wat klappen uitgedeeld. Als iemand mij wil aanvallen, geen probleem. Ik zal me verdedigen. Als je in Servië iets verkeerd doet, word je gestraft en niet op een fijne manier. Ik ga liever dood dan dat ik zulke mensen laat lopen."

De kritiek in de media op zijn spel doet hem ook weinig. “Ik lees niet zoveel. Bijna niets eigenlijk”, gaf hij toe. Journalisten en analisten vroegen zich eerder al hardop af of het niet eens tijd werd dat Alfred Schreuder hem op de bank zet. Dat hij het onderwerp van gesprek is, deert hem niet. “Als je slecht speelt, zullen ze zeggen dat je te oud bent. Als je goed speelt, zeggen ze dat je als goede wijn bent. Ze mogen zeggen wat ze willen. Het gaat erom dat je weet wie je bent, dat je verantwoordelijkheid neemt en het beste doet voor de club. Daar werk ik elke dag voor."

Ook zijn imago passeert de revue. Een opstootje met PSV’er Denzel Dumfries in de uitwedstrijd in Eindhoven werd begin 2021 breed uitgemeten in de pers. De PSV-verdediger bitste hem, vlak voor Tadic’ benutte penalty, toe dat hij ‘geen leider’ was. “Je gaat missen en je bent een pussy", zo zou Dumfries gezegd hebben. De aanvoerder schoot raak en haalde zijn gram bij de huidige rechtsback van Internazionale. Zijn gedrag kwam hem op de nodige kritiek te staan, maar dat ziet Tadic alleen maar als iets positiefs. “Als mensen denken dat ik een klootzak ben, dan is dat een mooi compliment. Dank u vriendelijk."