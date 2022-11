Van Basten herkent Frenkie niet: ‘Hij moet zich niet verlagen tot dit niveau’

Zondag, 6 november 2022 om 12:35 • Guy Habets

Frenkie de Jong maakte zaterdagavond het laatste doelpunt voor Barcelona in de thuiswedstrijd tegen UD Almería (2-0), maar toch was analist Marco van Basten niet van de spelmaker onder de indruk. Vooral in de eerste helft maakte De Jong volgens de voormalig bondscoach een matige indruk, voornamelijk vanwege het aantal overtredingen dat hij maakte.

In de rust werd Van Basten gevraagd naar het aantal overtredingen dat De Jong maakte. De analist toonde zich kritisch. "Dat is me inderdaad opgevallen", zei Van Basten in de studio van Ziggo Sport. "Hij maakte overtredingen waarvan ik dacht: zo ken ik Frenkie de Jong niet. Hij moet daar een beetje mee oppassen, want los van het feit dat je geen gele kaart wil krijgen, staat hij op het veld om te voetballen. Daar is hij goed in. Het fysieke gedeelte van het spel moet je dan niet overdrijven."

Vooral de overtreding in minuut 27 op Largie Ramazani, door Van Basten 'een echte rotschop' genoemd, was een smet op de prestatie van De Jong tegen Almería. "Hij moet zich niet verlagen tot dit niveau. Ten eerste is het niet goed voor De Jong zelf, maar ook niet voor de rest van het team. Stel dat hij een gele of rode kaart krijgt, dan dupeer je de rest van het team ook. Dan ben je verder van huis."

De spelmaker uit Arkel, die op vrijdag 11 november hoort of hij onderdeel uitmaakt van de WK-selectie van Oranje, maakte na rust een betere indruk en zette uiteindelijk ook de 2-0 op zijn naam. Omdat De Jong amper overtredingen meer nodig had, kreeg hij geen kaart voorgehouden van de scheidsrechter. De wedstrijd stond verder in het teken van verdediger Gerard Piqué, die zijn laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou speelde. Hij kreeg een publiekswissel van trainer Xavi.