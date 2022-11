Brands geeft update over zoektocht naar nieuwe technisch directeur bij PSV

Zondag, 6 november 2022 om 11:40 • Guy Habets

Marcel Brands geeft aan dat PSV extern op zoek is naar een nieuwe technisch directeur. Ernest Faber en Jan Vennegoor of Hesselink, die al bij de Eindhovense club werken en eventueel de vacante positie op zouden kunnen vullen, hoeven dus geen rekening te houden met een dienstverband als technisch eindverantwoordelijke. Brands bezweert dat hij zelf ook niet de opvolger wordt van John de Jong.

Eerder dit jaar besloot De Jong op te stappen vanwege een gebrek aan steun bij de Raad van Commissarissen van PSV. Sindsdien is de Eindhovense club op zoek naar iemand die de rol van technisch directeur op zich kan nemen. "Het is niet makkelijk om een goede kandidaat te vinden voor een topclub", meldt Brands bij Goedemorgen Eredivisie. De voorkeur is een technische man die bij een directieteam kan aansluiten, of iemand die daarin kan groeien."

Vennegoor of Hesselink en Faber zijn daar niet de aangewezen personen voor, denkt Brands. "Wij kijken op dit moment extern en met Ernest en Jan heb je het over intern. Als je een Nederlandse technisch directeur wil, heb je het denk ik alleen over Max Huiberts. Die zit echter prima op zijn plek bij AZ. Of wij met Jordy Zuidam hebben gesproken? Wij hebben nog met geen enkele kandidaat gesproken. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen."

Brands is niet van plan om de rol zelf op zich te nemen. In het verleden was de voormalig prof, die onlangs koos voor een rol als algemeen directeur, al zeer succesvol als technische man in het Philips Stadion. "Ik heb nu echter geen ambitie om die rol weer op me te nemen. Ik heb vanaf dag één prima samengewerkt met John de Jong, zoals ik dat de jaren ervoor ook al deed, en heb zelf die plannen niet gehad. Ik word honderd procent zeker geen technisch directeur bij PSV."