Goed nieuws voor fans van PSV: ‘Dit is niet de laatste voor Cody Gakpo’

Zondag, 6 november 2022 om 11:58 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:57

Cody Gakpo vertrekt op zijn vroegst in de zomer van 2023 bij PSV. Dat impliceerde Marcel Brands, algemeen directeur van de Eindhovenaren, zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Op de vraag of Gakpo zondag zijn laatste Ajax-PSV speelt, reageerde Brands in eerste instantie geheimzinnig. Later werd duidelijk wat hij met zijn antwoord bedoelde.

Aan het begin van de uitzending werd Brands gevraagd naar Gakpo en of het zijn laatste Ajax-PSV zou zijn. "Nee", zo liet de algemeen directeur optekenen. "Want PSV-Ajax komt er volgend jaar ook nog aan." Presentator Milan van Dongen reageerde daarop dat de vraag over een uitwedstrijd bij Ajax ging en dat maakte dat Brands zijn antwoord aanpaste. "Dan kan het zijn laatste zijn, ja". Dat maakt duidelijk dat de PSV-directeur ervan uitgaat dat Gakpo in de winter niet verkocht wordt en pas in de zomer van 2023 kan vertrekken.

Wel gaf Brands toe dat PSV's aanvoerder in de zomer van het huidige kalenderjaar bijna naar Engeland was vertrokken. "Leeds United had een bod gedaan van dertig miljoen euro met elf miljoen aan bonussen, waarvan zes miljoen van die bonussen uitgekeerd zou worden als Leeds de Champions League zou halen. Er is heel veel over gezegd een geschreven, maar geen enkel lid binnen de PSV heeft eraan getwijfeld om dit te accepteren."

Ook Manchester United was dicht bij het aantrekken van Gakpo. PSV voerde gesprekken met de club van trainer Erik ten Hag, onthulde Brands. "Als de prijs die wij wilden hebben voor hem op tafel was gekomen, dan was Cody gewoon verkocht. Dan kan je hem niet stoppen." Hans Kraay junior, die ook aan tafel zat bij het programma van ESPN, liet daarop het bedrag van vijftig miljoen euro vallen en dat werd door Brands beaamd. "Ja, met bonussen kon je richting die vijftig miljoen euro gaan."