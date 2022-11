Vermoedelijke opstelling Ajax: twee van de drie twijfelgevallen kunnen spelen

Zondag, 6 november 2022 om 11:06 • Guy Habets

Steven Berghuis is fit genoeg om te starten voor Ajax in de topper tegen PSV. Dat stelt het Algemeen Dagblad. De aanvallende middenvelder van de Amsterdammers kwam niet ongeschonden uit de Champions League-wedstrijd bij Rangers (1-3 winst) van afgelopen dinsdag en was lang een onzekerheid voor de ontmoeting met PSV. Toch lijkt het erop dat Berghuis opgesteld gaat worden door trainer Alfred Schreuder.

Het was een race tegen de klok voor Berghuis en die lijkt hij te hebben gehaald. Het AD stelt dat hij op het middenveld zal spelen tegen PSV, samen met Edson Álvarez en Kenneth Taylor. Ook Brian Brobbey is fit genoeg om te spelen. De spits kreeg rust tegen Rangers omdat hij te kampen had met een lichte blessure en zag dat Mohammed Kudus als zijn vervanger een goede wedstrijd speelde. Toch is Brobbey tegen PSV weer de man die als aanvalsleider voor de doelpunten moet zorgen.

Een speler die de wedstrijd tegen PSV niet heeft gehaald, is Owen Wijndal. De linksback raakte geblesseerd op Ibrox en dacht toen nog dat het wel meeviel, maar zal toch vanaf de tribune moeten toekijken. Daley Blind neemt waarschijnlijk de positie links achterin weer over. De 32-jarige verdediger heeft de afgelopen maanden veel kritiek gehad en zat regen Rangers ook op de bank, maar in de belangrijke wedstrijd tegen PSV wordt er weer een beroep gedaan op de ervaring van Blind.

De overige acht namen bij Ajax zijn niet verrassend. Remko Pasveer verdedigt het doel en ziet naast Blind ook Calvin Bassey, Jurriën Timber en Jorge Sánchez voor zich in de verdediging staan. Het middenveld wordt dus gevormd door Taylor, Álvarez en Berghuis en in de aanval moet Brobbey van aanvoer worden voorzien door Dusan Tadic en Steven Berghuis. De wedstrijd tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic.