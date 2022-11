Van Nistelrooij hakt knopen door en begint tegen Ajax op volle oorlogssterkte

Zondag, 6 november 2022 om 15:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:30

Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling voor de Eredivisie-topper tegen Ajax bekendgemaakt. De Eindhovenaren treden op volle oorlogssterkte aan. Ibrahim Sangaré en Philipp Max ontbraken tijdens de twee recente zeges op NEC (3-0) en FK Bodø/Glimt (1-2), maar maken tegen Ajax hun rentree in de basis. De kraker vangt om 16.45 uur aan in de Johan Cruijff ArenA.

Van Nistelrooij kon tegen Bodø/Glimt niet beschikken over Sangaré, Max, Jarrad Branthwaite en Mauro Júnior. De keuzeheer gaf na afloop te kennen goede hoop te hebben op een snelle terugkeer van het viertal, dat, nu blijkt, tegen Ajax ook daadwerkelijk terugkeert in de wedstrijdselectie. In Noorwegen verdwenen onder meer Xavi Simons, Cody Gakpo, Philipp Mwene uit de basis. Van Nistelrooij leek gezien de opstelling fors rekening te houden met de topper in de Eredivisie. Zo kreeg ook Joël Drommel een kans onder de lat. De 25-jarige doelman staat in Amsterdam zijn plek in de basiself zoals verwacht weer af aan Walter Benítez.

Armando Obispo en André Ramalho vormen tegen Ajax het hart van de Eindhovense defensie, terwijl de verdediging gecompleteerd wordt door Max en Mwene. Het middenveld van PSV wordt gevormd door Sangaré, Joey Veerman en Erick Gutiérrez. Guus Til eiste eind juli nog een hoofdrol op bij winst van de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (3-5) door een hattrick voor zijn rekening te nemen. De aanvallende middenvelder moet nu echter genoegen nemen met een plek op de bank.

Met een nagenoeg fitte selectie viel er voor Van Nistelrooij in de voorhoede ook genoeg te kiezen. Xavi Simons en Cody Gakpo zijn sleutelfiguren in de basiself van Van Nistelrooij. Samen waren ze dit seizoen al goed voor 23 goals en twintig assists. Het tweetal ondersteunt Luuk de Jong, die door de trainer in de punt van de aanval geposteerd wordt. De Eindhovenaren weten dat er zondagmiddag eigenlijk gewonnen dient te worden. Bij een nederlaag loopt de achterstand op tot zeven verliespunten. Ajax speelt woensdagavond nog een inhaalwedstrijd tegen Vitesse.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Obispo, Ramalho, Max; Veerman, Sangare, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo.