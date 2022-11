Giroud schaamt zich niet na doldwaze minuut: ‘In mijn hoofd ben ik nog een kind’

Zondag, 6 november 2022 om 08:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:03

Olivier Giroud heeft geen spijt van zijn rode kaart na zijn heldenrol tijdens het gewonnen Serie A-duel met Spezia (2-1) van zaterdagavond. De spits kwam ruim een kwartier voor tijd bij een gelijke stand als invaller binnen de lijnen en was in de 89ste minuut met een fraaie acrobatische volley verantwoordelijk voor de winnende treffer. Giroud trok vervolgens zijn shirt uit, waarna hij met zijn tweede gele kaart vroegtijdig mocht inrukken.

Met twee goals en evenzoveel assists was Giroud midweeks al de grote man bij een 4-0 zege op Red Bull Salzburg in de Champions League. Tegen Spezia werd de spits opnieuw matchwinner door Milan vlak voor tijd van duur puntverlies in de Italiaanse titelrace te behoeden. Giroud liet na afloop weten wel boos te zijn over zijn rode kaart, daar hij was vergeten dat hij enkele minuten daarvoor ook al een gele prent van scheidsrechter Michael Fabbri had ontvangen.

?????????????? ????????????! ????? Met een ???????????????????? goal brengt de Fransman zijn ploeg op voorsprong! Nog een paar minuten te gaan.. ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSpezia pic.twitter.com/D5mRe6DoKY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022

“Het was zeker een heel mooi doelpunt die ik maakte, met dank aan de assist van Tonali”, zei Giroud na afloop voor de camera bij Sky Sport. “We wilden deze wedstrijd winnen, het belangrijkste zijn de drie punten, maar ik ben boos omdat ik mijn eerste gele kaart was vergeten.” De spits beaamde dat hij vanwege zijn blijdschap niet helder nadacht. “Zo is voetbal. De adrenaline en het geluk dat ik het team na een lastige wedstrijd de overwinning heb bezorgd, hebben me beïnvloed. In mijn hoofd ben ik nog een kind, maar ik heb veel vertrouwen in de ploeg en ook dinsdag (tegen Cremonese, red.) zullen we vechten om de drie punten binnen te halen.”

Girouds winnende treffer tegen Spezia was alweer zijn negende doelpunt in achttien officiële duels voor i Rossoneri in dit seizoen. Daarnaast was hij ook al goed voor vier assists. Door de benauwde zege wipt Milan over Atalanta heen. De ploeg van Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer verloor zondag met 1-2 van koploper Napoli, dat nu een voorsprong van zes punten op Milan heeft.