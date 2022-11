Los Angeles grijpt eerste MLS-titel dankzij treffer Bale in de 128ste (!) minuut

Zondag, 6 november 2022 om 08:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:13

Los Angeles FC heeft maandagnacht voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverd in de Amerikaanse Major League Soccer. In de finale stond er tegen Philadelphia Union na 120 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord, waarna een strafschoppenserie uitkomst moest bieden. Hierin bleek de ploeg van trainer Steve Cherundolo met 3-0 te sterk. Invaller Gareth Bale vervulde een heldenrol door er in de 128ste minuut nog een penaltyreeks uit te slepen.

De ban werd in de eerste helft gebroken door Los Angeles via een van richting veranderde vrije trap van Kellyn Acosta: 1-0. Met een klein uur op de klok kwamen de bezoekers vervolgens langszij dankzij Daniel Gazdag, die van dichtbij doel trof: 1-1. Los Angeles kon de titel in de slotfase ruiken, nadat Jesus Murillo een hoekschop van Carlos Vela overtuigend tegen de touwen knikte: 2-1. Twee minuten later brachten de bezoekers de stand uit een standaardsituatie echter weer in evenwicht: Jack Elliot kon een vrije trap van Kai Wagner vogelvrij inkoppen: 2-2.

Gekkenhuis in de finale van de MLS-cup. Gareth Bale maakt in de 128ste(!) minuut de 3-3?? De strafschoppen zie je nu live op ESPN 2! pic.twitter.com/yQMvwhH133 — ESPN NL (@ESPNnl) November 5, 2022

In de verlenging leek Los Angeles-doelman leek doelman Maxime Crépeau de schlemiel te worden. De sluitpost kon inrukken na het krijgen van zijn tweede gele kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Murillo, waarna hij met rood en een ogenschijnlijk zware blessure van het veld moest. Met een man meer leek Philadelphia de finale in de 124ste minuut via een rebound van Elliot naar zich toe te trekken: 2-3. Bale sleepte er met het hoofd vier minuten later alsnog een strafschoppenserie uit voor the Black and Gold: 3-3. Philadelphia benutte geen enkele penalty, waardoor Los Angeles voor het eerst de titel in de MLS won.