VZ 5: Piqué zwaait Camp Nou uit; Abraham na rel om vechthond op vakantie

Zondag, 6 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:51

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Frenkie de Jong beslist emotionele afscheidswedstrijd van Piqué in Camp Nou

Gerard Piqué heeft zaterdag afscheid genomen van het Spotify Camp Nou met een overwinning tegen Almería. De 35-jarige verdediger van Barcelona, die donderdag vriend en vijand verraste door zijn afscheid aan te kondigen, had dat te danken aan doelpunten van Ousmane Dembélé en Frenkie de Jong: 2-0. Robert Lewandowski miste al vroeg een penalty. Piqué neemt over drie dagen tegen Osasuna, het laatste duel voor het WK, definitief afscheid als speler van Barcelona. De Catalanen nemen de koppositie in LaLiga over van Real Madrid, dat maandag tegen Rayo Vallecano uitkomt.

Groningen stuurt Paulos Abraham met vakantie na ernstige bedreigingen

Paulos Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie, meldt FC Groningen via de officiële kanalen. De noorderlingen voelden zich genoodzaakt in te grijpen, nadat de Zweedse spits en zijn vriendin enkele ernstige bedreigingen ontvingen. Groningen is al op zoek naar andere huisvesting voor Abraham.

Sneijder krijgt eindelijk contact met Ihattaren: foto van het duo gaat rond

Mohamed Ihattaren is samen met Wesley Sneijder gespot op een tribune. Zaterdagmiddag deelt verslaggever Rene van den Berg beelden van het duo, al wordt niet duidelijk waar de foto precies genomen is. Afgelopen week meldde Rafael van der Vaart dat Wesley Sneijder al meermaals contact probeerde te zoeken met de aanvallende middenvelder.

Sparta vernedert Vitesse in Gelredome en duwt Arnhemmers dieper in moeras

Sparta Rotterdam heeft op bezoek bij Vitesse opnieuw drie punten gepakt. Lang werd er niet gescoord, maar in de laatste twintig minuten trok Sparta het duel volledig naar zich toe: 0-4. Tobias Lauritsen scoorde twee keer, terwijl Sven Mijnans en Arno Verschueren allebei één goal voor hun rekening namen. Sparta verstevigt daarmee de zesde plek, terwijl Vitesse voorlopig vijftiende blijft.

Hakim Ziyech doet wenkbrauwen fronsen met Ajax-post op Instagram

Hakim Ziyech lijkt klaar te zijn met zijn situatie bij Chelsea. De aanvallende middenvelder komt een dag voor de topper tegen Arsenal met een opvallende post op Instagram: een doelpunt van hemzelf uit zijn tijd bij Ajax, uitgerekend tégen Chelsea. Het leidt tot enige commotie op social media, waar onder sommige supporters van the Blues het woord 'respectloos' valt.

