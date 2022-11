Van Basten ziet omhelzing met Piqué: ‘Oei, dat zijn geen boezemvrienden’

Zaterdag, 5 november 2022 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:07

Marco van Basten spreekt zich na afloop van de wedstrijd tussen Barcelona en Almería (2-0) zeer lovend uit over Gerard Piqué. De oud-wereldspits heeft genoten van de lange loopbaan van Piqué, die zaterdag afscheid nam van het Spotify Camp Nou. De 35-jarige verdediger kreeg in minuut 84 een publiekswissel en begroette aan de zijlijn Xavi. "Oei, dat zijn geen boezemvrienden", concludeert Van Basten bij Ziggo Sport op basis van de beelden van de korte omhelzing.

"Het oogde heel koel", aldus Van Basten. "Als je echt close bent met iemand, dan houd je diegene echt wat langer vast. Ik denk dat Xavi zich ook een klein beetje opgelaten voelde. Hij is toch degene die Piqué op de bank hield en niet meer gebruikte." Piqué kondigde afgelopen donderdag verrassend zijn afscheid aan als speler van Barcelona. Van Basten neemt Xavi niets kwalijk. "Daar moet je ook niet moeilijk over doen. Dit hoort er ook bij. Alleen ik heb het idee dat de relatie tussen die twee niet heel warm is."

Piqué ?????????????? voor de ???????????????????????? keer het veld ?? Een emotioneel moment voor Gerard Piqué die na 84 minuten voetballen zijn publiekswissel krijgt ??#ZiggoSport #LaLiga #Piqué pic.twitter.com/Ere10jMwrB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022

Over Piqué zegt Van Basten niets dan goeds. "Ik denk dat hij een geweldige carrière heeft gehad. Hij heeft met Barcelona en Spanje alles gewonnen wat je kan bedenken." Op de erelijst van de Catalaan prijken bij Barça onder meer de Champions League (driemaal), LaLiga (acht keer) en de Copa del Rey (zeven maal). Piqué won de Champions League in 2008 ook met Manchester United, zonder een al te grote bijdrage te leveren. Met Spanje leverde hij die wél bij de winst van het WK 2010 en EK 2012. "Zo'n prijzenkast is natuurlijk een droom die uitkomt", weet Van Basten. "Hij heeft het kunnen realiseren, dat is geweldig."

Piqué had een belangrijk aandeel in de absolute gloriejaren van Barcelona. "Ja, hij was bepalend voor het spel dat Barcelona wil spelen, vooral ook aan de bal. Hij was natuurlijk een goede verdediger, maar hij kon ook ontzettend goed voetballen. Piqué was goed aan de bal. Het begon allemaal van achter uit en daar speelde hij een hele belangrijke rol in. Dat heeft hij jarenlang volgehouden."

'Pique heeft een geweldige carrière gehad' ? Van Basten vond Gerard Pique een mooie voetballer ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlmeria pic.twitter.com/walUhaOiha — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022

"Hij kon ook goed koppen en verdedigen. Hij is nooit snel geweest, maar was wel slim. Piqué is ook een persoonlijkheid, een man uit Barcelona en een Catalaan. Daar kwam hij ook voor uit. Buiten Catalonië heeft hij ook een aantal tegenstanders. Ik vond hem een mooie voetballer en een goede speler. Een geweldige carrière", besluit Van Basten.