Giroud goud waard met late acrobatische volley bij benauwde zege Milan

Zaterdag, 5 november 2022 om 22:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:19

Olivier Giroud heeft AC Milan zaterdagavond een zwaarbevochten zege in de Serie A bezorgd. I Rossoneri leken af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, tot ingevallen Franse spits met een acrobatische volley kort voor tijd de winnende treffer maakte: 2-1. Door de overwinning wipt Milan over Atalanta heen en komt het op zes punten van koploper Napoli.

Pioli koos er ten opzichte van het verloren competitieduel met Torino (2-1) van vorig weekend voor om twee wijzigingen in zijn basiself door te voeren. Tommaso Pobega en Sandro Tonali moesten op het middenveld plaatsmaken voor Rade Krunic en Ismaël Bennacer. Milan had in de openingsfase de controle en deelde na ruim een kwartier een waarschuwing uit met een schot op de lat van Krunic. In dezelfde aanval redde doelman Bartlomiej Dragowski moeizaam met de benen op een kopbal van Brahim Díaz.

De openingstreffer van AC Milan kon niet uitblijven en halverwege de eerste helft was de voorsprong voor de thuisploeg daadwerkelijk een feit. Theo Hernández werd met een pass achter de verdediging gevonden door Bennacer. De linksback rondde vervolgens na een knappe borstaanname eenvoudig af: 1-0. Spezia oogde in de eerste helft tamelijk onmachtig. De ploeg van Pioli sukkelde na rust echter in slaap, waarna uitgerekend Daniel Maldini uit het niets de gelijkmaker aantekende. De huurling van Milan dribbelde het zestienmetergebied en gaf doelman Ciprian Tatarusanu het nakijken met een geplaatst schot in de lange hoek: 1-1.

Milan ging op jacht naar een nieuwe voorsprong en dacht die via invaller Tonali ook op fraaie wijze te realiseren. De middenvelder joeg de bal vanaf een meter of twintig overtuigend in de linkerkruising. Zijn treffer kon op goedkeuring rekenen van de aanwezige en van een blessure herstellende Zlatan Ibrahimovic, maar de VAR zette er wel een streep door. Fikayo Tomori maakte in aanloop naar de goal een overtreding op M'Bala Nzola. Het duel leek zo af te stevenen op een gelijkspel. Giroud werd als invaller kort voor tijd echter de matchwinner door een voorzet van Tonali op acrobatische wijze bij de tweede paal binnen te volleren. De Fransman nam zijn tweede gele kaart, en dus rood, voor het uittrekken van zijn shirt op de koop toe.

