Groningen stuurt Paulos Abraham met vakantie na ernstige bedreigingen

Zaterdag, 5 november 2022 om 22:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:21

Paulos Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie, meldt FC Groningen via de officiële kanalen. De noorderlingen voelden zich genoodzaakt in te grijpen, nadat de Zweedse spits en zijn vriendin enkele ernstige bedreigingen ontvingen. Groningen is al op zoek naar andere huisvesting voor Abraham.

Groningen schrijft zaterdag dat de dreigementen aan het adres van de spits al enige tijd gaande zijn. De club vindt de persoonlijke situatie rond Abraham nu echter 'dusdanig onveilig, dat de club besloten heeft hem vervroegd met vakantie te sturen'. De berichtgeving volgt slechts een dag nadat Groningen schreef RTV Noord te boycotten. Het regionale nieuwsmedium meldde even daarvoor namelijk dat de hond van Abraham de chihuahua van zijn buren zou hebben doodgebeten.

Donderdag viel op de website van RTV Noord te lezen dat de American Stafford een aantal buurtbewoners 'doodsbenauwd' maakt. Op zondag 9 oktober beet de hond een chihuahua van een zestienjarige jongen dood. "Toen hij de lift uitkwam stuitte hij op Paulos Abraham met zijn hond", vertelde Colin Zhu, de broer van de zestienjarige. "De hond van Abraham hapte naar onze hond, en het was direct klaar", aldus Zhu. "In zijn hoofd gebeten", voegde zijn moeder er aan toe.



Abraham vindt het 'verschrikkelijk wat er is gebeurd', zo liet de twintigjarige Zweed in reactie weten. "Ik vind het echt heel vervelend. Als het om huisdieren gaat, komt er natuurlijk veel emotie bij kijken. Niet alleen bij het getroffen gezin, ook bij mijzelf. Ik heb maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Daarnaast ben ik met het gezin in gesprek om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie en daarom vind ik het jammer dat mensen het nodig vinden de media op te zoeken."

De hond van Abraham is na het incident overigens opgenomen in het register voor gevaarlijke honden, zo zei een woordvoerder van de gemeente Groningen. "Er zijn met de eigenaar duidelijke afspraken gemaakt. Daarnaast is er een muilkorf- en aanlijnplicht opgelegd." De buurt klaagt massaal over de hond, die veel angst inboezemt. Voorlopig kan de gemeente de hond niet weghalen. "We hebben harder bewijs nodig. Daarom hebben we mensen gevraagd om foto's te maken als ze iets zien."