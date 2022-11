‘Ik denk dat hij topscorer van Nederland wordt als hij elke wedstrijd speelt’

Zaterdag, 5 november 2022 om 21:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:15

Arnold Bruggink zou steevast voor Brian Brobbey in de spits kiezen als hij Alfred Schreuder was. Dat zegt de oud-middenvelder bij De Eretribune op ESPN. Bruggink blikt in het programma vooruit op de topper tussen Ajax en PSV, waarbij de concurrentiestrijd tussen Brobbey en Mohammed Kudus ter sprake komt. Als eerstgenoemde altijd het vertrouwen krijgt, zou hij volgens Bruggink uitgroeien tot topscorer van Nederland.

Schreuder beet vrijdag flink van zich af toen hem op de persconferentie voor Ajax - PSV gevraagd werd naar waarom hij Kudus niet op 10 zet. "Jij zegt zelf: 'Kudus is in vorm'. Op welke positie? Juist, als spits", snauwde de oefenmeester terug. Het fragment wordt vertoond bij De Eretribune, waarop tafelgasten Kees Kwakman en Bruggink gevraagd worden naar hun verwachtingen over Schreuders basiself zondag.

"Ik denk dat hij gewoon met Kudus start, ook omdat Brobbey pas net weer terug is", denkt Kwakman. De analist zou een keuze voor laatstgenoemde echter ook logisch vinden. "Allebei is logisch. Maar ik weet niet hoe fit hij (Brobbey, red.) is en of hij nog last heeft van zijn enkel. Als Schreuder hem opstelt vind ik dat niet gek, ofzo." Bruggink is stelliger. "Ik zou altijd voor een echte spits gaan. Ik denk dat Brobbey topscorer van Nederland wordt als je hem elke wedstrijd laat spelen."

Bruggink betoogt zelfs dat er misbruik gemaakt wordt van Kudus. "Omdat hij overal kan spelen. Maar je moet hem gebruiken waar hij het beste is. Ik vind het geen enkele discussie. Als Brobbey fit is, moet hij in de spits." Als het aan Bruggink ligt, verdwijnt Kudus dan ook een tijdje uit de basiself. "Ik denk dat hij even moet wachten", reageert de analist namelijk op de vraag of Kudus of Steven Berghuis op 10 moet staan bij Ajax.

Kudus verscheen afgelopen dinsdag tegen Rangers (1-3 winst) nog in de punt bij de Amsterdammers. De Ghanees was in die wedstrijd verantwoordelijk voor de openingstreffer. Cijfermatig is het dit seizoen een nek-aan-nekrace tussen Kudus en Brobbey: eerstgenoemde was goed voor tien goals in achttien officiële wedstrijden, terwijl zijn concurrent er acht maakte in zeventien duels.