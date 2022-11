Zivkovic gevierde man bij eerste competitiezege FC Emmen in tien duels

Zaterdag, 5 november 2022 om 20:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:59

FC Emmen heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning in tien Eredivisie-duels geboekt. Richairo Zivkovic werd matchwinner tegen Fortuna Sittard door in het tweede bedrijf zijn eerste competitietreffer in dienst van de Drenten te produceren: 0-1. Fortuna maakte in eigen huis tot de blessuretijd geen aanspraak op een resultaat. Na vier spannende minuten en billenknijpen trok Emmen de zege uiteindelijk over de streep.

Bij Fortuna koos Velázquez in de punt van de aanval voor Paul Gladon, die de plaats innam van Burak Yilmaz. De Turkse routinier pakte vorige week tijdens de nederlaag tegen Sparta Rotterdam (3-1) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor geschorst. Daarnaast keerden ook Dogan Erdogan, Úmaro Embaló en Rodrigo Guth terug in de basiself. FC Emmen is na SC Cambuur de minst scorende ploeg in de Eredivisie. In Limburg mochten Rui Mendes, Ole Romeny en Zivkovic, die zijn honderdste Eredivisie-duel speelde, het vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Van Emmen mocht gezien het gebrek aan aanvallende stootkracht niet te veel worden verwacht, ook Fortuna slaagde er bij afwezigheid van Yilmaz in het eerste half uur echter niet in om het thuispubliek te vermaken. Even veerden de supporters op toen Gladon in kansrijke positie kwam, maar Emmen-doelman alert reageerde door snel uit te komen en de dreiging onschadelijk te maken. Beide trainers kozen er na de rust voor om hun elftallen ongewijzigd aan de tweede helft te laten verschijnen.

Emmen kroop direct wat uit zijn schulp. Het leidde tot een serieuze mogelijkheid voor Zivkovic, die na een fout in de verdediging van Fortuna naar binnen sneed en de verre hoek maar net miste. Vijf minuten later tekende de spits alsnog zijn eerste Eredivisie-goal namens de bezoekers aan. Zivkovic werd gevonden door Keziah Veendorp, waarna hij vanuit een lastige hoek raak schoot, al ging doelman Ivor Pandur niet geheel vrijuit.

Mohamed Bouchouari dacht het duel ruim een kwartier voor tijd in het slot te gooien door een rebound van Zivkovic tegen de touwen te schieten. De rechtsback stond echter nipt buitenspel, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Dick Lukkien zag zijn ploeg in blessuretijd nog meerdere keren goed wegkomen. Zo kwam Rémy Vita een teenlengte tekort bij de tweede paal, maaide Cole Bassett vanuit kansrijke positie over de bal heen en stuitte Tijjani Noslin op de vuisten van Van der Hart.