Weghorst worstelt en krijgt ‘lesje spits zijn’ van dodelijke Mauro Icardi

Zaterdag, 5 november 2022 om 20:03 • Tom Rofekamp

Galatasaray heeft zaterdag de topper tegen Besiktas naar zich toe getrokken. Mauro Icardi was de grote man bij Cimbom en bezorgde zijn ploeg met een dubbelslag een 2-1 overwinning. Daardoor stijgt Galatasaray naar de tweede plaats in de Süper Lig. Besiktas zakt door de nederlaag naar de vijfde stek. Wout Weghorst stond zoals gewoonlijk in de basis bij laatstgenoemde, maar maakte geen bijster goede indruk met het oog op het WK.

Na een behouden openingsfase was het Galatasaray dat het bal opende. Met bijna achttien minuten op de klok slingerde Milot Rashica de bal voor het doel van Besiktas, waar Baris Yilmaz klaarstond om terug te koppen op Icardi. De huurling van Paris Saint-Germain haalde verwoestend uit met links: 1-0. Bij de eerste de beste kans voor Besiktas was het ook gelijk raak. Een vrije trap van Gedson Fernandes belandde via het hoofd van Romain Saïss voor de voeten van Cenk Tosun, die al even mooi als Icardi even daarvoor raak volleerde.

Er was een klein half uur gespeeld, en Dries Mertens had kort na de gelijkmaker de voorsprong op zijn schoen. De ex-PSV'er kreeg de bal van dichtbij echter niet tussen de palen. Wat doelpunten betreft moest Mertens het dan ook aan zijn collega in de aanval laten. Deze Icardi werd een kwartier na rust gevonden door Sérgio Oliveira met een puntgave voorzet. Als een waar spits betaamt kroop de Argentijn voor zijn man en kopte raak: 2-1.

Besiktas en de worstelende Weghorst kwamen er daarop vrijwel niet meer aan te pas. Icardi kwam twintig minuten voor tijd ontzettend dicht bij een hattrick, maar zag zijn inzet op de lat stranden. Invaller Jackson Muleka kreeg daarop aan de overkant nog wel een halve kans, voordat het Weghorst was die tot held van Besiktas had kunnen uitgroeien. De Oranje-international werd echter gemakkelijk onschadelijk gemaakt door de Galatasaray-defensie. Daarin was er overigens wederom geen plek voor Patrick van Aanholt, wiens rol uitgespeeld lijkt te zijn in het Nef Stadyumu. Senol Günes lijdt zijn eerste nederlaag sinds zijn terugkeer als trainer van Besiktas.

Daar is 'ie ????????????! ??

Mauri Icardi scoort 2-1 en maakt daarmee zijn tweede van de avond ????

De fans van Galatasaray worden he-le-maal gek ??#ZiggoSport #SuperLig #GSBJK pic.twitter.com/ssZRol2Z80 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022