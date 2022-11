Napoli slaat met winst in topper gigantische krater in ranglijst van Serie A

Zaterdag, 5 november 2022 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Napoli heeft zaterdagavond een nieuwe stap gezet richting zijn gedroomde derde landstitel in de Serie A. De ploeg van Luciano Spalletti rekende met een 1-2 overwinning bij Atalanta af met een directe concurrent en komt acht (!) punten los van de opponent, die tweede blijft. Nummer drie AC Milan kan zondag overigens op zes punten van Napoli komen met winst tegen Spezia. Bij Atalanta stonden Hans Hateboer en Teun Koopmeiners in de basis; Marten de Roon maakte in de slotfase zijn rentree na korte afwezigheid door een blessure.

Na een kleine twintig minuten ontstond het eerste moment van opwinding. Napoli dacht een hoekschop van Koopmeiners te hebben overleefd, maar Victor Osimhen bleek de bal in de scrimmage tegen zijn arm te hebben gekregen: strafschop voor Atalanta. Koopmeiners, de vaste nemer, miste vorige week tegen Empoli (0-2 winst) van elf meter en daalde daarmee in de pikorde. De penalty tegen Napoli werd door Ademola Lookman onberispelijk en met grote snelheid via de onderkant van de lat binnengeknald: 1-0.

Napoli ???????? ???????? ?? Osimhen vecht zich een weg door de Atalanta verdediging en Elmas maakt het af! ?? In Bergamo is het 2-1 voor Napoli ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaNapoli pic.twitter.com/eoctKarzQt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022

Het bracht Napoli niet van zijn stuk. Osimhen zette zijn weggegeven penalty binnen vier minuten recht door een voorzet van Piotr Zielinski binnen te koppen: 1-1. Tien minuten voor rust was de Nigeriaan als aangever belangrijk bij het tweede Napolitaanse doelpunt. Osimhen won op kracht van Merih Demiral en gaf laag voor op Eljif Elmas. De Noord-Macedoniër schoot via het halve blok van Hans Hateboer binnen: 1-2.

Atalanta kwam in de tweede helft sterk voor de dag en ontwikkelde veel druk op het doel van Napoli. In de 55ste minuut kreeg Joakim Maehle de bal van dichtbij niet voorbij doelman Alex Meret, waarna Lookman in de rebound de lat trof. Spalletti bracht een kwartier voor tijd Giovanni Simeone, die het duel vlak na zijn entree had moeten beslissen. De zoon van Diego Simeone schoot na een vloeiende aanval echter net naast. Atalanta zette nog aan, maar kreeg geen enkele noemenswaardige kans meer op een resultaat.