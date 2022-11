Xavi gunt Piqué groots afscheid met basisplek in allerlaatste duel in Camp Nou

Zaterdag, 5 november 2022 om 19:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:06

Gerard Piqué begint om 21.00 uur aan zijn allerlaatste wedstrijd ooit in het Spotify Camp Nou. De mandekker, die als donderslag bij heldere hemel zijn afscheid aankondigde, vormt tegen Almería een centraal duo met Marcos Alonso. Frenkie de Jong begint eveneens in de basis, terwijl Memphis Depay nog altijd herstellende is van een hamstringblessure.

Xavi wilde Piqué vrijdag op de persconferentie nog geen basisplaats beloven, maar laat de 35-jarige verdediger dus wel starten. Het wordt voor Piqué zijn 616de wedstrijd in het shirt van Barcelona, waarmee hij op plek vijf staat als het gaat om meest gespeelde duels voor de club. Lionel Messi (778 wedstrijden) voert die lijst aan, voor Xavi (767), Andrès Iniesta (674) en Sergio Busquets (672).

Gerard Piqué's final pregame arrival at Spotify Camp Nou#Sempr3 pic.twitter.com/VzCC8JzHoI — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022

Barcelona speelde midweeks tegen Viktoria Plzen (2-4 winst) met een B-team. In vergelijking met het duel van vorige week met Valencia (0-1 winst) zijn er zeven wijzigingen te ontdekken in de opstelling. Op het middenveld houdt Xavi vertrouwen in De Jong. De Oranje-international kreeg rust tegen Plzen, maar vormt zaterdagavond een middenveld met Busquets en Pedri.

Robert Lewandowski keert ook terug in de basis. De Poolse doelpuntenmachine wordt in de voorhoede ondersteund door Ousmane Dembélé en Ferran Torres. Nu Real Madrid pas maandagavond speelt bij Rayo Vallecano, kan Barcelona met een overwinning de koppositie in LaLiga in handen nemen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Balde, Piqué, Alonso, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Ferran.