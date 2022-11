Sparta vernedert Vitesse in Gelredome en duwt Arnhemmers dieper in moeras

Zaterdag, 5 november 2022 om 18:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:36

Sparta Rotterdam heeft op bezoek bij Vitesse opnieuw drie punten gepakt. Lang werd er niet gescoord, maar in de laatste twintig minuten trok Sparta het duel volledig naar zich toe: 0-4. Tobias Lauristen scoorde twee keer, terwijl Sven Mijnans en Arno Verschueren allebei één goal voor hun rekening namen. Sparta verstevigt daarmee de zesde plek, terwijl Vitesse voorlopig vijftiende blijft.

Bij Vitesse maakte Simon van Duivenbooden zijn basisdebuut. De spits verving Bartosz Bialek, die vanwege een blessure niet bij de selectie zat. Centrale verdediger Ferro keerde na een blessure juist terug in de wedstrijdselectie bij de Arnhemmers, maar startte op de bank. De bezoekers begonnen met dezelfde basiself als vorige week tegen Fortuna Sittard (3-1 winst). Shurandy Sambo, Mica Pinto en Lauritsen vielen tijdens dat duel nog uit, maar het drietal was fit genoeg om tegen Vitesse weer in de basis te starten.

De eerste kansen van het duel waren voor Sparta. Eerst redde Daan Reiziger stijlvol op een vrije trap van Vito van Crooij, waarna diezelfde sluitpost enkele minuten later opnieuw Van Crooij het scoren belette. In de fase daarna begon ook Vitesse kansen te creëren, maar de pogingen van Matúš Bero en Carlens Arcus eindigden allebei op de vuisten van Nick Olij. De Arnhemmers waren vlak voor rust nog één keer dicht bij de openingstreffer via Enzo Cornelisse. Zijn inzet na een vrije trap werd echter van de lijn gehaald door Adil Auassar.

Vlak na rust was Vitesse via Maximilian Wittek (redding Olij), Gabriel Vidovic (poging geblokt) en Arcus (schot over) tot drie keer toe dicht bij de 1-0. Nadat halverwege de tweede helft opnieuw Vidovic een kans miste, was het Sparta dat het duel in de laatste twintig minuten volledig naar zich toetrok. Eerst draaide Lauritsen knap weg bij zijn tegenstander om via de binnenkant van de paal te scoren (0-1), niet veel later schoot Mijnans de bal van afstand prachtig in de kruising (0-2) en vlak voor tijd waren het opnieuw Lauritsen (schot van rand strafschopgebied) en Verschueren (op aangeven van Mario Engels) die de eindstand op het bord zetten: 0-4.