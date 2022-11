Summerville vervult absolute heldenrol en completeert waanzinnige comeback

Zaterdag, 5 november 2022 om 18:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:09

Leeds United heeft zaterdag een zwaarbevochten zege geboekt in de Premier League. Op Elland Road keek de ploeg van trainer Jesse Marsch na 48 speelminuten nog tegen een 1-3 achterstand op Bournemouth aan, maar uiteindelijk voltooiden the Whites in de 84ste minuut de comeback: 4-3. Grote held was Crysencio Summerville, die net als in het duel met Liverpool zorgde voor de winnende treffer.

Leeds, waar ook Pascal Struijk in de basis stond, schoot voortvarend uit de startblokken. Binnen het zestienmetergebied maakte Marcos Senesi een overtreding, waarna arbiter Tony Harrington een strafschop toekende. Rodrigo ging achter de bal staan en maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Drie minuten later kwam Bournemouth al op gelijke hoogte dankzij Marcus Tavernier, die vervolgens ook de assist verzorgde bij de 1-2. Philip Billing schoot raak in de linkerbovenhoek. Vrijwel direct na rust kwamen de bezoekers zelfs op 1-3. Wederom was er een cruciale rol weggelegd voor Tavernier, die er met een fraaie steekpass voor zorgde dat Dominic Solanke kon afronden.

De comeback van Leeds werd na precies een uur spelen ingezet. Net buiten het zestienmetergebied kreeg Sam Greenwood de bal voor zijn voeten en hij zorgde met een schot in de bovenhoek voor de 2-3. De gelijkmaker viel acht minuten later, toen Greenwood vanaf de hoekvlag Liam Cooper bediende. Laatstgenoemde knikte van dichtbij de 3-3 op het scorebord. De sensatie was zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd compleet. Wilfried Gnonto had een fenomenale sprint in huis en gaf een uitstekende pass op Summerville, die op koelbloedige wijze afrondde: 4-3. Leeds hield de voorsprong vast tot het laatste fluitsignaal.