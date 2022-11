Erling Braut Haaland schiet tiental Manchester City op valreep langs Fulham

Zaterdag, 5 november 2022 om 17:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:24

Manchester City heeft zaterdagmiddag in het eigen Etihad Stadium op de valreep weten te winnen van Fulham. Na een rode kaart voor João Cancelo in de eerste helft leek het er lange tijd op dat de ploeg van trainer Pep Guardiola niet verder zou komen dan 1-1, maar in de blessuretijd besliste Erling Braut Haaland vanaf de penaltystip anders: 2-1. City staat nu voor even bovenaan de Premier League. Zondag kan Arsenal, dat op bezoek gaat bij Chelsea, de koppositie heroveren.

Afgelopen woensdag, toen City in de Champions League met 3-1 won van Sevilla, begon een aantal grote namen nog op de bank bij de ploeg van Guardiola. Tegen Fulham stonden doorgaans vaste waarden als Kevin De Bruyne, Cancelo en Bernardo Silva echter gewoon weer in de basis. Haaland begon vanwege een lichte blessure op de bank, terwijl ook Phil Foden genoegen moest nemen met een reserverol, voor het derde Premier League-duel op rij. Verder stond aan beide kanten een Nederlander in de basis: Nathan Aké startte namens City centraal in de verdediging en Kenny Tete stond bij Fulham op de rechtsbackpositie.

????? Wedstrijd op zijn kop! ?? Fulham komt op gelijke hoogte en City staat met een man minder! De scheidsrechter oordeelt dat João Cancelo Harry Wilson in de rug duwt en trekt de rode kaart. Pereira benut de kans. ?? https://t.co/v9bOHA2ZcK#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/K1D98bMK1B — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 5, 2022

Zoals te verwachten was, begon City dominant aan het duel. Het kreeg via De Bruyne (afstandsschot dat gered werd door Fulham-goalie Bernd Leno) de eerste kans, en kwam na zeventien minuten op voorsprong. Ilkay Gündogan stuurde spits Julián Álvarez diep, waarna de Argentijn hard en hoog raakschoot. Vlak nadat een doelpunt van John Stones werd afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan, kwam de thuisploeg uit het niets met tien man te staan. Cancelo kreeg rood wegens een overtreding op de doorgebroken Harry Wilson, waarna Andreas Pereira de toegekende penalty benutte: 1-1.

De tien overgebleven Citizens zetten na rust alles op alles om toch nog de drie punten te pakken. Zo was Aké aan het begin van het tweede bedrijf enigszins gevaarlijk met een kopbal, maar Leno bracht simpel redding. In de fase daarna wist Fulham de verdediging aardig gesloten te houden, waardoor City tot weinig echte mogelijkheid kwam. Guardiola besloot Haaland na ruim een uur te brengen, en de Noor leek City tien minuten later aan een nieuwe voorsprong te helpen. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Fulham leek het punt daarna knap over de streep te trekken, totdat Antonee Robinson diep in de blessuretijd een penalty weggaf. Haaland bleef koel vanaf elf meter, waardoor de drie punten alsnog in Manchester bleven.

?? Haaland keert terug en is wederom goud waard! Manchester City pakt dankzij de benutte penalty van Haaland in de blessuretijd drie punten tegen Fulham. Hierdoor staat City voor nu bovenaan in de Premier League. Arsenal komt morgen nog in actie.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/vWolQqDN6v — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 5, 2022