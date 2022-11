Trieste aftocht: basiskracht van winnend Bayern moet vrezen voor mislopen WK

Zaterdag, 5 november 2022 om 17:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:21

Bayern München heeft zaterdagmiddag een nipte overwinning geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij Hertha BSC gaf het scorebord na negentig minuten voetbal een 2-3 eindstand aan. De Beierse doelpuntenproductie werd verzorgd door Eric Maxim Choupo-Moting (twee goals) en Jamal Musiala. Alphonso Davies ging na ruim een uur spelen geblesseerd naar de kant en moet mogelijk vrezen voor het mislopen van het WK. Dankzij de driepunter neemt der Rekordmeister voorlopig de koppositie over van 1. FC Union Berlin, dat zondag pas in actie komt.

Julian Nagelsmann besloot om zijn ploeg op meerdere plekken te wijzen ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Internazionale (2-0). Waar Noussair Mazraoui zijn basisplek behield, moest Ryan Gravenberch ditmaal genoegen nemen met een reserverol. Belangrijk was ook de terugkeer van Manuel Neuer onder de lat. De sluitpost kwam sinds 8 oktober niet meer in actie vanwege een schouderblessure. Matthijs de Ligt kampt nog altijd met een hamstringblessure en zat niet bij de wedstrijdselectie. Jean-Paul Boëtius kreeg plek in de basiself van trainer Sandro Schwarz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern begon uitstekend aan de wedstrijd en opende de score al in de vijfde speelminuut. Sadio Mané profiteerde van een onoplettendheid in de defensie van Hertha en gaf een breedtepass op Musiala, die met een diagonaal schot doelman Oliver Christensen passeerde: 0-1. Na 38 speelminuten gaf het scorebord een 0-3 tussenstand aan dankzij twee treffers binnen een minuut van Choupo-Moting. De spits maakte de 0-2 uit de rebound, nadat een schot van Leon Goretzka geblokt werd. De derde treffer van Bayern maakte Choupo-Moting op vergelijkbare wijze: ditmaal kon hij van dichtbij binnenglijden na een afgeketste voorzet van Serge Gnabry.

De bezoekers leken de buit voor rust al binnen te hebben, maar niets bleek minder waar. Vrijwel direct na Beierse treffer zorgde Dodi Lukebakio op aangeven van Marco Richter voor de 1-3. Voor rust vond Hertha ook nog aansluitingstreffer. Benjamin Pavard ging binnen de zestien op de voet staan Davie Selke, waarna Bastian Dankert - op advies van de videoscheidsrechter - een strafschop toekende. Selke ging zelf achter de bal staan en tekende op koelbloedige wijze de 2-3 aan.

De amusementswaarde was in de tweede helft beduidend beperkter. Bayern dacht na een klein uur spelen de voordelige marge te vergroten toen Agustín Rogel in eigen doel werkte, maar uit de videobeelden bleek dat Davies in de opbouw van de aanval buitenspel stond: doelpunt afgekeurd. Enkele minuten later moest Davies het veld overigens met een hamstringblessure verlaten en hij moet mogelijk vrezen voor het mislopen van het WK. In het restant van de wedstrijd bleef Bayern de bovenliggende partij en produceerde Hertha geen enkel schot op doel meer. Ondanks de hoge druk op het vijandige doel slaagde het team van Nagelsmann er echter niet meer in om tot scoren te komen.