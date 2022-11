Kritiek op geprezen Oranje-international: ‘Hier heb je niet veel aan hem’

Zaterdag, 5 november 2022 om 16:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:57

Andy van der Meijde is kritisch op Luuk de Jong. De oud-aanvaller zag de aanvoerder van PSV afgelopen donderdag op bezoek bij Bodø/Glimt (1-2 winst) meermaals balverlies lijden rond de middellijn. Van der Meijde bestempelt De Jong daarom in Veronica Offside als een ‘zestienmeterspits'. “Met hoge ballen is hij heel belangrijk, maar voor de rest… Nee”, klinkt het hoofdschuddend.

Rafael van der Vaart was eind vorige week ook al kritisch op de 38-voudig international. “Als ik aan Luuk denk dan denk ik meteen: hij kan niet voetballen. Dat vind ik echt”, zei de oud-voetballer bij Studio Voetbal terwijl hij beelden van De Jong bekeek die aannames van zijn voet liet vallen. “Dit soort dingen zie je een goede spits niet doen. Dat vind ik te matig. Sommige ballen speelde hij ook te zacht door. Hij moet de bal echt voor de goal krijgen. Daar liggen zijn kwaliteiten.”

Dick Advocaat is het in zekere zin eens met Van der Vaart. “In vergelijking met Rafael zelf, klopt dat wel”, zegt de oud-trainer. “Van der Vaart was natuurlijk een exceptioneel talent. Luuk is alleen een ander type speler. Ik zou zo’n voetballer wel graag in mijn elftal willen hebben, hoor.” Van der Meijde is kritischer op de PSV’er. “Ik vind van niet. Ik heb hem laatst gezien tegen Bodø/Glimt. Ik heb eerder al gezegd dat hij in de spits wel heel belangrijk is. PSV krijgt geloof ik één corner, die kopt De Jong door en daar komt meteen een goal uit.”

De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Everton laat ondertussen beelden zien van de aanvoerder van PSV rondom de middellijn. De Jong lijdt meermaals balverlies. “Op deze hoogte van het veld heb je niet echt veel aan hem. Hij lijdt veel balverlies.” Advocaat reageert: “Hij is er wel een tijd uit geweest, hé.” Ook Wim Kieft neemt het op voor De Jong. “Ik vind het een goede speler en hij is ook beter geworden na zijn jaren in Spanje. De hele technische voetballers zoals Van der Vaart beoordelen veel spelers op hun techniek en voetballend vermogen. De Jong heeft alleen hele andere kwaliteiten. Het is gewoon echt een goede spits.”

Van der Meijde blijft echter bij zijn standpunt en is van mening dat De Jong alleen nuttig is rondom het vijandelijke doel. “Het is een goede spits in de zestienmeter. Het is moeilijk voetballen als je spits de hele tijd de bal kwijtraakt. Als team ga je je op een gegeven moment ook irriteren aan dat soort dingen. In de eerste helft bij Bodø/Glimt is hij de bal zeker zeven of acht keer kwijt geweest. Dat viel me echt op. Ik vind hem een zestienmeterspits. Met hoge ballen is hij heel belangrijk, maar voor de rest… Nee.”