Sneijder krijgt eindelijk contact met Ihattaren: foto van het duo gaat rond

Zaterdag, 5 november 2022 om 15:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:34

Mohamed Ihattaren is samen met Wesley Sneijder gespot op een tribune. Zaterdagmiddag deelt verslaggever Rene van den Berg beelden van het duo, al wordt niet duidelijk waar de foto precies genomen is. Afgelopen week meldde Rafael van der Vaart dat Wesley Sneijder al meermaals contact probeerde te zoeken met de aanvallende middenvelder.

Ajax meldde op maandag dat de koopoptie op Ihattaren niet gelicht wordt en dat hij aan het einde van dit kalenderjaar terug zal keren naar Juventus. De twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder wordt sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1. Hij viel in tijdens de met 2-1 verloren bekerfinale tegen zijn oude club PSV.

Utrechters hebben elkaar gevonden. pic.twitter.com/ONCtJIpUUr — Rene van den Berg (@vdBergRene) November 5, 2022

Na de bekendmaking van Ajax meldde Ihattaren zich op Instagram met een Story waarop te zien was dat hij hardliep door Utrecht. 'Winners never quit, quitters never win' was de begeleidende tekst die de Ajacied bij de beelden plaatste. In de dagen na het nieuws van Ajax werd Ihattaren bovendien besproken door meerdere analisten die tevergeefs contact zochten met de aanvallend ingestelde middenvelder.

Onder meer Van der Vaart, Sneijder en Willem van Hanegem hadden contact met de twintigjarige creatieveling. “Hij heeft een keer gevraagd of ik een bakkie thee met hem wilde drinken”, vertelde Van Hanegem. “Soufiane Touzani vroeg dat aan mij. Ik zei: 'Prima, maar dan wel binnen een week, want ik heb nog meer te doen.' Binnen een week hoorde ik niets. Toen heb ik gezegd: ‘Het is graag of niet.’” Van der Vaart gaf aan dat hij vaak slechts een emoji als reactie kreeg op een motiverend bericht, terwijl ook Sneijder moeite had om contact te krijgen.