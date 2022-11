Burgemeester Eindhoven reageert op spandoek PSV-fans voor woning Halsema

Zaterdag, 5 november 2022 om 15:29 • Sam Vreeswijk

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven is niet te spreken over het spandoek dat fans van PSV in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben opgehangen bij de woning van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Tegenover het Eindhovens Dagblad laat hij weten de actie af te keuren.

“Van supporters pesten wordt je blij, je zoon is een crimineel, niet wij”, was te lezen op een groot spandoek voor de woning in Amsterdam. Het is een reactie van de Eindhovense aanhang op het besluit van Halsema om PSV-fans te weren in de Johan Cruijff ArenA tijdens de Eredivisie-kraker tussen Ajax en PSV komende zondag. De reden voor het besluit van de Amsterdamse burgemeester zijn de ongeregeldheden rondom het duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5 winst PSV) in juli. De Eindhovense bezoekers zongen toen onder meer antisemitische leuzen.

PSV-supporters hangen spandoek op bij woning van Femke Halsema. Zie: https://t.co/PE2Sj0eUXB — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 5, 2022

Dijsselbloem, die naast burgemeester van Eindhoven ook supporter is van PSV, laat weten de actie af te keuren: “Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust”, geeft hij in het Eindhovens Dagblad aan. “En als je wilt laten zien dat je je wél kunt gedragen, is dit niet de manier.”

Op het spandoek maken de supporters van PSV een verwijzing naar een zaak uit 2019. De destijds vijftienjarige zoon van Halsema werd toen samen met een vriend met een vuurwapen aangehouden toen zij voor overlast zorgden op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. Ze gooiden het wapen weg toen de politie arriveerde, maar tot een vervolging kwam het niet. De zaak werd uiteindelijk afgehandeld via Bureau Halt.