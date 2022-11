Jürgen Klopp is er klaar mee en bijt in tirade van zes minuten van zich af

Zaterdag, 5 november 2022 om 15:09 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:18

Liverpool-manager Jürgen Klopp is helemaal klaar met het feit dat spelers en trainers vragen blijven krijgen over het WK in Qatar. De Duitser is er niet blij mee dat het eindtoernooi wordt gespeeld in de oliestaat, maar was vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Tottenham Hotspur wel kritisch op de aanwezige journalisten. “Hoe hebben we het kunnen laten gebeuren dat het toernooi aan Qatar is toegewezen?”

Klopp bijt in een tirade van ruim zes minuten van zich af. “Ik bekijk het vanuit een voetbaloogpunt. Ik vind het niet fijn dat spelers tegenwoordig in een situatie terechtkomen waarin ze een statement moeten maken. Jullie zijn journalisten, jullie hadden een statement moeten maken. Nu moeten spelers speciale aanvoerdersbanden dragen. Als je dat niet doet, dan sta je zogenaamd aan ‘kant A’ en als je dat wel doet aan ‘kant B’. Het is een toernooi. Spelers gaan daar heen om te voetballen en om hun best te doen voor hun landen.”

SIX minutes of Jurgen Klopp on the World Cup...???? pic.twitter.com/RoDKDuiWJp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 5, 2022

De manager vindt daarnaast dat Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, niet steeds in de situatie moet worden gebracht waar hij over de misstanden in Qatar moet praten. “Hij is geen politicus, zoals ik dat ook niet ben. Gareth zal ongetwijfeld een mening hebben, maar hij zit niet in de politiek. Het is de bondscoach van Engeland. Laat hem zijn werk doen. Als journalisten iets over het WK willen schrijven, moeten ze dat doen. Maar dan wel iets wat vanuit jezelf komt, en niet van ‘Klopp zei dit’ of ‘Southgate zei dat’.”

Klopp vindt dat journalisten twaalf jaar geleden, toen bekend werd dat Qatar het WK van 2022 zou gaan organiseren, meer hadden moeten doen. “Vinden jullie nou echt dat er in het begin genoeg is gedaan?”, vraagt de Duitser zich hardop af. “Julie maken er nu verhalen over, nu het allemaal al gebeurd is. Vervolgens zetten jullie de spelers onder druk met vragen. Niet alles is slecht in Qatar, er wonen ook geweldige mensen. Hoe ze het WK hebben toegewezen, was al slecht”, doelt Klopp op de omgekochte leden van de FIFA. “Er zijn genoeg momenten geweest om te zetten dat het niet oké was. Maar er is niets veranderd.”

De tirade gaat verder. “De FIFA maakte twaalf jaar geleden bekend dat de WK’s van 2018 en 2022 in Rusland en Qatar gespeeld werden. Normaal gebeurde dat nooit voor twee toernooien, maar in dit geval wel. Dat had al genoeg moeten zeggen. Alle mensen die er bij betrokken waren, wisten in wat voor omstandigheden de mensen in Qatar moesten werken. Ze moesten zes stadions gaan bouwen en we konden daar niet in de zomer spelen vanwege de hitte.” Klopp gaat de WK-wedstrijden wel kijken. “Maar het zal allemaal heel anders zijn.”