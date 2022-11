Verbazing om Ajax: ‘Het is ongelooflijk hoe snel ze achteruit zijn gegaan’

Zaterdag, 5 november 2022 om 14:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:50

Marciano Vink vindt het ongelooflijk hoe snel Ajax achteruit is gegaan. De analist van ESPN blikt in gesprek met De Telegraaf vooruit op de topper tegen PSV van zondagmiddag en uit kritiek op het clubbeleid. “Als je ziet dat Calvin Bassey op die positie voetballend niet meekan, dan is er ergens toch wel iets fout gegaan.”

“Marc Overmars had echt de regie in handen”, begint Vink over de gebeurtenissen bij Ajax tot dusver dit seizoen. “Hij was erin geslaagd om Ajax van een bedenkelijk niveau in een aantal jaar naar de subtop van Europa te krijgen. Ajax deed echt weer mee in het Europese voetbal. Dat is wel erg snel veranderd en het gekke is dat er nog zeven, acht spelers in de basis staan die het allemaal wel hebben meegemaakt”, is de analist duidelijk. De Amsterdammers selecteerden afgelopen zomer - vanwege een ware leegloop noodgedwongen - door en gaven ruim honderd miljoen euro uit voor onder anderen Bassey, Brian Brobbey en Owen Wijndal.

Vink vraagt zich af of het geld wel goed is uitgegeven door Ajax. “Als je weinig geld hebt, word je inventief en creatief. Dan draai je elk dubbeltje om en kijk je extra goed of een speler binnen je club en systeem past. Nu zijn er spelers gehaald van wie je je dat kunt afvragen.” De oud-voetballer, die onder meer bij Ajax en PSV speelde, noemt Bassey als voorbeeld. De Amsterdammers betaalden 23 miljoen euro om de verdediger los te weken bij Rangers. “Dan moet je hem toch op zijn minst 23 keer hebben bekeken? Als je dan ziet, dat die jongen op die positie voetballend niet meekan, dan is er ergens toch wel iets fout gegaan. Vergis je niet hoe bepalend dat is.”

Vink haalt Lisandro Martínez aan, die erg belangrijk was in de opbouw van Ajax. “Als je hem kwijtraakt en je haalt Bassey er voor terug, dan heb je een probleem. Hij kan niet je eerste aanspeelpunt zijn omdat hij in paniek raakt, de oplossing niet ziet of de bal niet tussendoor kan spelen.” De analist is daarnaast van mening dat Schreuder moeite heeft met het managen van de grote selectie van de Amsterdammers. “Je ziet een voortdurend geschuif en geschipper. Steven Berghuis op 8, oh nee Berghuis op 10, dan Berghuis rechtsbuiten en dan toch maar weer linksbuiten.” Het probleem is volgens Vink dat er te veel keuzes zijn. “En dan te bedenken dat ze eigenlijk Antony niet kwijt wilden. Als die niet verkocht was, dan had je echt een groot probleem. Dan had je Berghuis, Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Mohammed Kudus allemaal voor één positie.”

Vink besluit zijn verhaal met een vooruitblik op de topper tussen Ajax en PSV. Laatstgenoemde maakt volgens de analyticus een serieuze kans op een positief resultaat. “Als RKC goed genoeg is om Ajax pijn te doen, dan kan PSV dat ook. Het is dat RKC niet scherp was in de eindfase, maar in de eerste helft liepen ze er zo doorheen. PSV heeft met Luuk de Jong, Cody Gakpo, Xavi Simons en Noni Madueke wapens om Ajax pijn te doen. Wat PSV liet zien tegen Arsenal was behoorlijk indrukwekkend. Als ze dat weer kunnen brengen, dan maken ze absoluut een goede kans, al heeft PSV het de laatste jaren voor de competitie altijd lastig in de Johan Cruijff ArenA.”