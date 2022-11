Enfant terrible Lamkel Zé wekt opnieuw verbazing in België met aankondiging

Zaterdag, 5 november 2022 om 13:00 • Wessel Antes • Laatste update: 13:02

Didier Lamkel Zé is opnieuw het onderwerp van gesprek in de Belgische voetbalmedia. De 26-jarige Kameroenees staat momenteel nog doorlopend onder contract bij KV Kortrijk, maar kondigt alvast een nog niet afgeronde transfer naar het Hongaarse Ferencváros aan. Bij de Belgische club ligt de rechtsbuiten in principe nog vast tot medio 2025.

Lamkel Zé vindt het inmiddels wel weer genoeg geweest bij Kortrijk, zo blijkt uit zijn interview met de RTBF. “Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik meer waard ben dan KV Kortrijk. Dat is ook de deal die ik heb gesloten met algemeen manager Matthias Leterme toen ik hier tekende.” In zijn eerste tien wedstrijden voor de club was Lamkel Zé slechts één keer trefzeker en tweemaal aangever. Toch denkt hij alweer klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging.

Ferencváros, koploper van Hongarije, is zeer concreet voor Lamkel Zé. De aanvaller loopt daarom alvast op de zaken vooruit. “Dat is een grote club, die elk jaar in de Champions League of Europa League speelt. Ze volgen me al lang en wilden me al hebben toen ik nog bij Antwerp speelde. Het is voor negentig procent rond, dus ik kan alvast aankondigen dat ik in januari in Hongarije zal tekenen.”

Lamkel Zé haalt in België regelmatig de headlines met gekke fratsen. Als speler van Royal Antwerp FC verscheen hij vorig jaar in een shirt van aartsrivaal Anderlecht op de club. Na een Europese ontmoeting met AZ in 2019 (1-4 AZ) noemden de Alkmaarders Lamkel Zé ‘De clown van Europa’. De vleugelflitser ontving een rode kaart voor het klimmen in de hekken na zijn gelijkmaker, waarna hij bij het verlaten van het veld zijn shirt zoals Lionel Messi ooit deed aan het gehele stadion toonde. In de verlenging won AZ uiteindelijk dik met 1-4.

Onlangs provoceerde Lamkel Zé de fans van Antwerp na zijn assist tijdens de 2-1 zege van Kortrijk op zijn ex-club. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan: als straf moet de Kameroenees binnenkort een bezoek brengen aan Het Bosuilstadion om in gesprek te gaan met supporters en vertegenwoordigers van Antwerp. Lamkel Zé is tegen die beslissing in beroep gegaan, maar hoort op 8 november van de Disciplinaire Raad of hij nog langs moet gaan.