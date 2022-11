Kijkje in de kleedkamer: Feyenoord publiceert unieke beelden van speech Slot

Zaterdag, 5 november 2022 om 10:05 • Wessel Antes • Laatste update: 10:10

Feyenoord heeft zaterdagochtend beelden vrijgegeven van de speech van trainer Arne Slot in de kleedkamer na de overwinning tegen Lazio (1-0). De Rotterdamse club werd donderdagavond op bizarre wijze alsnog groepswinnaar in Groep F van de Europa League en daar was de oefenmeester enorm trots op, zo blijkt uit het unieke inkijkje uit de YouTube-video #UEL STORIES.

Slot houdt zijn besprekingen bij Feyenoord dit seizoen in het Engels, vanwege de vele nationaliteiten in de selectie. “We zijn voortreffelijk als het gaat om inzet. We hebben de nul gehouden. Vandaag hebben jullie laten zien dat wanneer je hard werkt en de clean sheet houdt, iedereen een doelpunt kan maken. Gelukkig deed Santi (Santiago Giménez, red.) dat vandaag, waardoor hij nu bij de dopingcontrole is”, zegt Slot grappend, om vervolgens door te gaan met zijn lofzang. “Maar wat een fantastische prestatie.”

Slot benadrukt de prestatie aansluitend met een feitje. “We zitten bij de laatste zestien van de Europa League. In 2014 zat Feyenoord voor het laatst bij de laatste 32 op dit niveau. Een groot, groot compliment voor dit team. We zijn vier maanden geleden bij elkaar gekomen en werden vernietigd, maar jullie zijn opgestaan, doen het goed in de competitie en behoren tot de laatste zestien clubs in de Europa League. Nogmaals een groot compliment. Normaal gesproken zeg ik: we spelen op zondag weer. Maar voor nu: geniet van wat we vandaag bereikt hebben. Dat verdienen jullie”, aldus de trainer, die kan rekenen op een luid applaus.

Feyenoord deelt sinds het vertrek van Dick Advocaat zelden meer beelden van toespraken uit de kleedkamer. Disney gaf in zijn laatste seizoen als trainer een kijkje in de keuken bij de Rotterdamse club in de serie 'Dat Ene Woord:Feyenoord'. De 75-jarige Hagenees ontving daarna veel kritiek van supporters en de media over zijn omgang met spelers. Cor Pot onthulde bij FC Rijnmond dat Slot aan hem en Advocaat heeft gevraagd of ze eens willen meekijken bij de trainingen van het huidige Feyenoord. Wegens omstandigheden is dat bezoek er nog niet van gekomen, maar Pot en Advocaat zouden er wel voor open staan.