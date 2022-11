Louis van Gaal geeft Cody Gakpo duidelijkheid over beoogde rol bij Oranje

Zaterdag, 5 november 2022 om 09:36 • Wessel Antes

Cody Gakpo moet zich bij het Nederlands elftal gaan richten op een rol als nummer 10. De 23-jarige sterspeler van PSV heeft onlangs een gesprek gevoerd met bondscoach Louis van Gaal waarin een hoop duidelijk werd. Tegenover Hans Kraay jr. van ESPN onthult de Speler van de Maand oktober wat de keuzeheer van Oranje precies heeft gezegd.

“Hij vroeg mij naar mijn voorkeur en dat is vanaf de linkerflank, maar in dit systeem is voornamelijk Memphis de linkerspits. Hij zei dat ik weinig tot geen kans zou hebben, omdat Memphis speelt”, aldus Gakpo, die verder wel bemoedigende woorden kreeg te horen van de bonscoach. “Van Gaal zei dat ik op 10 ook moet kunnen spelen. Daar hebben we een gesprek over gehad. Hij heeft mij tegen Wales en Polen ook daar neergezet. Ik denk dat ik me daar zeker op moet richten.”

Ajacied Steven Berghuis lijkt op die positie de voornaamste concurrent van Gakpo. Met de Eindhovenaar als aanvallende middenvelder wist Oranje te winnen van Wales (3-2), Polen (0-2) en België. De negenvoudig international (drie doelpunten en twee assists) lijkt in ieder geval zeker van een plek in de definitieve selectie voor het WK in Qatar. Van Gaal komt aanstaande vrijdag met de volledige lijst. Gakpo werd afgelopen vrijdag voor de tweede maand op rij de Speler van de Maand in de Eredivisie.

Dat Gakpo opnieuw is uitgekozen voor die titel, zal niemand verbazen. De PSV’er was in de twaalf Eredivisie-wedstrijden die hij dit seizoen speelde goed voor negen doelpunten en elf assists. In alle competities was Gakpo al betrokken bij 29 doelpunten dit seizoen. Ajacied Brian Brobbey werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Ook hij maakt nog kans op een plek in de definitieve WK-selectie van Van Gaal.