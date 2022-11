Gullit begrijpt niets van aanpak Schreuder bij Ajax: ‘Ik vind het zo raar’

Zaterdag, 5 november 2022 om 08:32 • Wessel Antes

Ruud Gullit begrijpt niet waarom Mohammed Kudus bij Ajax niet de kans krijgt als aanvallende middenvelder, zo zegt de analist in het Ziggo Sport Voetbal Café. De Amsterdammer ziet in de 22-jarige Ghanees de perfecte nummer 10 voor Ajax en hoopt dat hij op die positie nog een kans gaat krijgen van trainer Alfred Schreuder.

“Voor mij is het nog steeds een raadsel waarom Kudus niet op het middenveld speelt”, begint Gullit zijn betoog. “Ik vind het zo raar dat je met hem gaat zeulen en dat hij in de spits moet. Die jongen heeft zoveel energie, die doet daar ook zijn werk. Het is een middenvelder. Zo is hij ook gekomen. In het begin was hij geweldig, écht geweldig. Toen raakte hij geblesseerd, maar nu is hij weer terug. Waarom speelt hij niet op het middenveld?”

Gullit vindt wel dat Schreuder tegen Rangers (1-3 winst) heeft laten zien dat hij voor zijn beste elf durft te kiezen. “De keuze om Daley niet te laten spelen, was een heel lastige. PSV wordt een hele zware klus natuurlijk. Als hij daar een goed resultaat uit haalt, met het elftal wat hij voor ogen heeft, dan kweek je goodwill.” Op Ibrox werd Daley Blind gepasseerd en liet Owen Wijndal een sterke indruk achter.

De vraag is of Brian Brobbey aanstaande zondag tegen PSV terugkeert in de spits. De twintigjarige goaltjesdief kampte deze week met een lichte blessure, waardoor Kudus mocht starten in Glasgow. De Ghanese linkspoot speelde dit seizoen achttien officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor tien treffers en twee assists. Vrijwel al zijn doelpunten maakte Kudus als spits. Brobbey staat na zeventien wedstrijden op acht doelpunten en was drie keer aangever.