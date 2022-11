VZ 5: Oranje vreest voor ernst van knieblessure; Kuijt na verlies onder druk

Zaterdag, 5 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:03

Zorgen voor Van Gaal nemen nu echt toe: ‘Zijn knie reageerde niet goed’

Het is nog maar de vraag of Matthijs de Ligt het WK gaat halen. De verdediger van Bayern München heeft te maken met een terugslag in het herstel van een blessure die hij afgelopen zaterdag opliep. Daardoor moest De Ligt ook het Champions League-duel met Intenazionale (2-0 winst) al aan zich voorbij laten gaan. Trainer Julian Nagelsmann vertelde vrijdag dat hij zijn pupil donderdag mee probeerde te laten doen met de groepstraining, maar dat dit niet goed uitpakte.

Kuijt verliest in allerlaatste seconde; Büttner maakt wereldgoal vanaf zijlijn

ADO Den Haag heeft vrijdagavond in de absolute slotseconden een resultaat weggegooid tegen VVV-Venlo. Dirk Kuijt spoorde zijn manschappen in blessuretijd aan om op zoek te gaan naar de winnende treffer, maar kreeg in plaats daarvan zelf de beslissende treffer om de oren, gemaakt door Nick Venema: 2-3. Stuntploeg MVV Maastricht bleef ondertussen stoïcijns en veegde Helmond Sport van het veld: 4-0. De Limburgers leken even de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te grijpen, maar blijven tweede door de late winst van Heracles Almelo bij Willem II (1-2). Alexander Büttner scoorde fantastisch vanaf de zijlijn, maar De Graafschap koopt daar niets voor: 2-1 verlies bij FC Den Bosch.

‘Aardverschuiving in tv-land: één partij koopt rechten voor CL, EL én ECL’

Ziggo staat op het punt een enorme slag te slaan in de tv-markt, zo weet Chris Woerts 'voor 99,9 procent zeker'. De sportmarketeer meldt bij Vandaag Inside dat de provider op het punt staat om de uitzendrechten te verwerven van zowel de Champions League, Europa League als Conference League. "SBS 6, RTL en ESPN hebben de rechten niet", aldus Woerts in de talkshow.

FC Groningen boycot RTV Noord na rel om vechthond van Paulos Abraham

Spelers en stafleden van FC Groningen staan RTV Noord tot nader orde niet meer te woord. Aanleiding is de berichtgeving van het regionale medium over de American stafford van Groningen-spits Paulos Abraham. De hond heeft een chihuahua van de buren doodgebeten. Groningen vindt dat RTV Noord te ver gaat met de berichtgeving over een privésituatie van Abraham.

Lazio-trainer Sarri woest op Feyenoord-supporters: ‘Gooiden bekers met urine’

Bij Maurizio Sarri overheerst chagrijn na de 1-0 nederlaag van Lazio op bezoek bij Feyenoord. De Italiaanse oefenmeester was na afloop woedend op enkele Feyenoord-supporters. De Italiaanse oefenmeester beweerde dat er tijdens het Europa League-duel in De Kuip bekers met urine naar hem zijn gegooid. Ook vond hij dat de treffer van Santiago Giménez geannuleerd had moeten worden.

