Frank de Boer weigerde functie bij Ajax vanwege zijn schoonzoon Joey Kooij

Vrijdag, 4 november 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Frank de Boer heeft vorig jaar zomer bedankt voor een plek in de Raad van Commissarissen bij Ajax. De oud-verdediger kreeg het aanbod om de vacante positie in te nemen van Danny Blind, die tijdelijk vertrok om assistent-bondscoach van Louis van Gaal te worden bij Oranje. De Boer wilde de scheidsrechterscarrière van zijn schoonzoon Joey Kooij niet hinderen en ging er niet op in.

"Ik kon eventueel bij de RvC van Ajax aan de slag toen Danny Blind assistent-trainer werd van Louis", vertelt De Boer bij de talkshow De Aftrap. "Ik vroeg aan de KNVB of het eventueel schadelijk kon zijn voor de carrière van mijn schoonzoon. Uiteindelijk heeft de KNVB gezegd dat hij dan waarschijnlijk geen wedstrijden van Ajax had mogen fluiten." De voetbalbond heeft als ongeschreven regel dat er geen familiaire banden mogen zijn tussen arbiters en direct betrokkenen van voetbalclubs.

De Boer zag de functie bij Ajax eigenlijk wel zitten. "De kans was groot dat ik het had gedaan, want het was voor een bepaalde periode", voegt de voormalig succescoach van Ajax eraan toe. "Als Danny terugkomt na het WK, dan zou hij die positie gewoon weer innemen. Het was dus van tijdelijke aard. Ik heb het niet gedaan, om zo de carrière van Joey niet in de weg te staan."

Het is niet voor het eerst dat de banden tussen Kooij en De Boer bij de KNVB ter sprake kwamen. "Toen ik coach van Ajax was, was de discussie er al een keer", aldus de ex-bondscoach van Oranje. "Of hij Ajax zou mogen fluiten als ik coach was van Ajax. Dat mocht dus niet. Ze wilden het op dat moment niet. Dan leek het me nu ook wel logisch."