Kuijt na mokerslag: ‘Ik weet hoe het werkt in voetbal, maar ik ben geen opgever’

Vrijdag, 4 november 2022 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Dirk Kuijt zal zelf de handdoek niet in de ring gooien bij ADO Den Haag. De trainer verscheen na de mokerslag tegen VVV-Venlo, dat vrijdag in de slotseconden de winnende 2-3 maakte tegen ADO, strijdbaar voor de camera van ESPN. "Ik begrijp wel waar je naartoe wil, want zo gaat het in het voetbal, maar ik ben geen opgever", aldus Kuijt, die met ADO zeer teleurstellend zeventiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Kuijt zit met ADO al het hele seizoen in de hoek waar de klappen vallen. Vrijdagavond begon de ploeg van de oud-Oranje-international uitstekend tegen VVV, maar de opgebouwde voorsprong werd gaandeweg verspeeld. ADO kwam zelfs op achterstand, maar knokte zich via Xander Severina terug tot 2-2. In de slotminuten was Amir Absalem met een kopbal heel dichtbij de winnende voor de Hagenaars, maar die viel uit een counter juist aan de overzijde.

"Hoe nu verder? We zullen als team keihard moeten blijven werken", aldus Kuijt. "Daar ligt de nadruk op: om dingen van je af te spelen. Het is jammer, omdat we na Eindhoven (1-0 winst, red.) en NAC (1-2 winst, red.) de weg naar boven hadden gevonden. Vorige week komen we na Helmond Sport (2-1 verlies, red.) in een situatie terecht waar de druk opeens heel erg hoog is. Dan trek je vandaag aan het kortste eind. Morgen moet je weer opstaan en weer verder. Hoe pijnlijk, moeilijk en lastig het ook is. Dat zal ik zeker doen, ik blijf gas geven en die groep vooruit duwen. Ik heb ook vandaag weer alles gedaan wat in mijn macht ligt. Nogmaals, de jongens hebben ook gewoon hun best gedaan. Dat het voetballend beter kan en dat we agressiever druk vooruit kunnen zetten, helemaal mee eens. Maar goed, het is aan ons om dat zo snel mogelijk te veranderen."



Kuijt gaf al eens straftraining en besloot vorige week na de nederlaag tegen Helmond om de kleedkamer te vermijden. Wat kan de coach nog meer doen? "Ik denk heel veel", reageert hij. "De stand op de ranglijst liegt niet. Wij zijn alleen veel te goed voor die plek, dus er is voor deze groep nog heel veel om voor te spelen. Dan zal je vanaf morgen gewoon weer de koppen bij elkaar moeten steken en weer verder moeten gaan. Het is een proces waar je uit moet komen en waarvan ik overtuigd ben dat de jongens het kunnen."

Zelf stoppen komt niet op in de gedachten van Kuijt. "Zolang de club en de jongens willen dat ik ervoor ga, ga ik gas geven. En als dat niet meer zo is dan houdt het op. Zo is het leven, zo is voetbal. Ik ben niet bang, maar soms werkt het wel zo in het voetbal. Alleen als je ergens naartoe wil met z'n allen, dan denk ik ook dat we er samen uit kunnen komen. Ik heb de kracht en energie er in ieder geval voor, ondanks dat ik ook weer een flinke tik op de neus heb gehad vandaag. Je wordt afgerekend op resultaten. We zullen zien hoe de toekomst eruitziet. Ik ga me gewoon voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ik ben niet bezig met."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 14 10 1 3 17 31 2 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 3 PEC Zwolle 14 9 2 3 16 29 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Willem II 14 6 4 4 4 22 6 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 7 VVV-Venlo 14 6 3 5 -3 21 8 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 9 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 -2 18 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 Telstar 14 4 6 4 -5 18 14 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 15 De Graafschap 14 4 3 7 -3 15 16 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 17 ADO Den Haag 14 4 3 7 -6 15 18 TOP Oss 14 4 1 9 -9 13 19 Helmond Sport 14 4 0 10 -16 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6