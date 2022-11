Heracles Almelo steelt zege op bezoek bij Willem II en blijft koploper

Vrijdag, 4 november 2022 om 22:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:28

Heracles Almelo heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs wonnen met 1-2 van Willem II in Tilburg en blijven daardoor koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisploeg kwam kort na rust nog op voorsprong via Jizz Hornkamp, maar doelpunten van Lucas Schoofs en Thomas Bruns waren genoeg voor de drie punten voor Heracles.

Willem II was al na ruim zes minuten tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Nick Doodeman werd diep gestuurd, maar stuitte vervolgens op Heracles-doelman Michael Brouwer. Laatstgenoemde zag nog geen tien seconden later tot zijn grote opluchting het schot van Daniel Crowley op de buitenkant van de paal eindigen. Heracles werd daardoor meteen gewaarschuwd door de Tilburgers. De uitploeg kreeg naarmate de eerste helft vorderde wel wat meer de regie in handen.

Zo kreeg Bruns zijn schoen nét niet tegen de bal na een knappe pass van Marko Vejinovic en zag Emil Hansson zijn afstandsschot over vliegen. Kostas Lamprou moest aan het einde van de eerste helft nog in actie komen na een schot van Nikolai Laursen. Na rust was het Hornkamp, die afgelopen maandag tegen Jong Ajax (1-2 winst) nog na een half uur spelen gewisseld werd, die Willem II op voorsprong zette. Lucas Woudenberg haalde op de rand van het zestienmetergebied uit, maar Brouwer kon die inzet nog redden. Willem II nam de corner vervolgens razendsnel, waar Heracles absoluut niet op leek te rekenen.

Doodeman zag de loopactie van Hornkamp richting de eerste paal, waarna de spits hard kon binnenschieten: 1-0. Heracles drong het eerste kwartier na rust meer en meer aan en kreeg misschien wel de grootste kans via Samuel Armenteros. De Zweed raakte echter de lat, waardoor Willem II goed weg kwam. Enkele minuten later was het wél raak voor de uitploeg. Schoofs hoefde zijn hoofd – na een fijne voorzet van Ruben Roosken – alleen maar tegen de bal te zetten om zijn ploeg op gelijke hoogte te zetten: 1-1.

Jeremy Bokila kreeg een kwartier voor tijd nog een grote mogelijkheid om Willem II op voorsprong te zetten, maar de spits werkte de voorzet van Thibaut Lesquoy naast. Matthias Verreth raakte in de slotfase de lat na een geweldige vrije trap, maar het was Heracles dat in de extra tijd de winnende maakte via Bruns. De middenvelder schoot een voorzet van Schoofs binnen, waarbij Lamprou niet volledig vrijuit ging: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 14 10 1 3 17 31 2 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 3 PEC Zwolle 14 9 2 3 16 29 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Willem II 14 6 4 4 4 22 6 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 7 VVV-Venlo 14 6 3 5 -3 21 8 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 9 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 -2 18 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 Telstar 14 4 6 4 -5 18 14 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 15 De Graafschap 14 4 3 7 -3 15 16 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 17 ADO Den Haag 14 4 3 7 -6 15 18 TOP Oss 14 4 1 9 -9 13 19 Helmond Sport 14 4 0 10 -16 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6