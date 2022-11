Antony plaatst zichzelf boven Ronaldo: ‘Ik zet mezelf op één bij Man United’

Vrijdag, 4 november 2022 om 20:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:58

Ook bij Manchester United blaakt Antony van het vertrouwen. De 22-jarige Braziliaan loopt qua doelpunten één op twee in de Premier League, heeft een goede band met zijn teamgenoten en geniet van de samenwerking met Cristiano Ronaldo, die hij eerder al de beste voetballer ter wereld noemde. De aanvaller vindt zichzelf na even nadenken de beste uit de selectie van Erik ten Hag als het gaat om skills. "We hebben veel goede skillers, maar als ik moet kiezen, dan zet ik mezelf op één", lacht Antony bij Viaplay

In gesprek met de betaalzender geeft Antony een kijkje in de kleedkamer van United. “De snelste speler in het team? Er zijn veel spelers die ik zou kunnen noemen, maar een speler die heel snel is, is Marcus Rashford. Ronaldo hoort ook bij één van de snelsten.” De Braziliaanse aanvaller kan goed overweg met de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar. “Hij is altijd vrolijk, aan het lachen of grappen aan het maken. Voor mij is hij de grappigste uit de hele selectie.”

?? Wie is de snelste, grappigste en de sterkste in de selectie van Manchester United?



?? Quick-fire met Antony! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/1q845IjbKC — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 3, 2022

Antony kwam afgelopen zomer voor ruim honderd miljoen euro van Ajax en werd in Manchester herenigd met Lisandro Martínez. Laatstgenoemde is na een stroeve start in de Premier League in vorm de laatste weken en wordt door veel analisten en supporters bewierookt. Antony geeft aan dat hij altijd graag met Martínez in het team zit op de training. “Of met Casemiro”, zegt de aanvaller over zijn landgenoot. De buitenspeler begon uitstekend aan zijn Premier League-carrière met drie doelpunten in zijn eerste zes wedstrijden, maar in de Europa League staat hij nog droog.

De ex-Ajacied heeft zijn handelsmerk, de ‘Antourny’, ook meegenomen naar Engeland. Dat was vorige week te zien in het Europa League-duel met Sheriff Tiraspol (3-0 winst), waar hij overigens wel veel kritiek voor kreeg. De Braziliaan vindt dat hij de speler is die het meest vaardig aan de bal is uit de hele selectie. “Er zijn heel veel skillers in het team. Het is één van de kenmerken van mijn spel. Ik denk dat ik één van de beste skillers in het team ben. Natuurlijk zijn er anderen die het ook goed kunnen, maar ik kies voor mezelf”, aldus Antony.