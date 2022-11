Schreuder kribbig op persmoment: ‘Je zegt zelf dat Kudus in vorm is. Dus?’

Vrijdag, 4 november 2022 om 19:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Alfred Schreuder ziet geen reden om Mohammed Kudus op de nummer 10-positie te zetten. De trainer van Ajax beet vrijdag op de persconferentie van zich af toen de plek in het elftal van de Ghanees international aan de orde kwam. "Jij zegt zelf: Kudus is in vorm. Op welke positie? Juist, als spits. Dus?", aldus Schreuder.

De trainer geeft aan nog geen beslissing te hebben genomen over wie zondag tegen PSV de spitspositie bezet: Brian Brobbey of Kudus. Schreuder gebruikt laatstgenoemde vrijwel uitsluitend als nummer 9, terwijl hij van nature een aanvallende middenvelder is. Het komt de coach regelmatig op kritiek van buitenaf te staan, maar die trekt zich daar weinig van aan. "Waarom hij niet op 10 speelt? Omdat ik andere keuzes maak", aldus Schreuder.

"Bij Ajax hebben we heel veel goede middenvelders. Niet drie of vier, maar meer. Kudus is daar zeker één van, maar de andere jongens geven ons ook heel veel. Ik kijk uiteindelijk naar wat het beste is voor het team." Kudus sprak openlijk uit liever niet in de spits te spelen, maar daar heeft Schreuder geen boodschap aan. "Ik ben de trainer. Ik doe wat het beste is voor Ajax. Het team gaat boven het individu."

Schreuder krijgt daarop de vraag waarom Kudus op 10 niet het beste is voor Ajax. "Omdat hij in vorm is (als spits, red.)", klinkt het kortaf. De coach heeft tot zondagmiddag 16.45 uur de tijd om zijn spits voor de topper tegen PSV te kiezen. Midweeks tegen Rangers (1-3 winst) stond Kudus na drie reservebeurten weer in de basis. De aanvaller was verantwoordelijk voor het tweede doelpunt. Brobbey bleef op de bank in Schotland, maar speelde de drie duels daarvoor vanaf de aftrap. Kudus staat dit seizoen na achttien duels op tien goals en twee assists, Brobbey na zeventien optredens op acht treffers en drie assists.