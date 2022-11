Ten Hag bespreekt toekomst Van de Beek bij United: ‘Dit is niet het moment’

Vrijdag, 4 november 2022 om 18:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

Erik ten Hag geeft Donny van de Beek de tijd om zich terug te knokken bij Manchester United. De manager van Manchester United wilde vrijdag op de persconferentie niet bespreken waarom de net herstelde middenvelder vooralsnog niet geslaagd is in Engeland. "Ik weet niet waarom hij het moeilijk heeft. Ik kan alleen maar praten over mijn tijd hier. Onder mij presteert hij naar behoren", aldus Ten Hag.

Van de Beek is bezig aan zijn derde seizoen bij United, dat voor zijn komst minimaal 39 miljoen euro overmaakte aan Ajax. De middenvelder kwam de voorbije twee jaar nauwelijks aan de bak, werd al eens uitgeleend aan Everton, en leek op weg naar een definitieve exit uit Manchester. De zomerse komst van Ten Hag, met wie Van de Beek succesvol samenwerkte bij Ajax, leverde de negentienvoudig Oranje-international nieuw perspectief op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag kreeg vrijdag op het persmoment de vraag of er een moment komt dat de club accepteert dat Van de Beek niet geslaagd is. "Ja, maar dat moment is niet nu", aldus de manager, die Van de Beek tijd gunt. "Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid, maar raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd." Van de Beek maakte vorige week in de Europa League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol (3-0 winst) zijn rentree. "Het was een goede invalbeurt van een minuut of twaalf", aldus de coach.

Afgelopen donderdag stond Van de Beek zelfs in de basis tegen Real Sociedad (1-0 verlies). De voormalig Ajacied hield het 53 minuten vol. "Hij heeft gisteren redelijk goed gespeeld. Ik weet dat hij beter kan", zei Ten Hag. "Op het gebied van positionering, pressie in de omschakeling en zorgvuldigheid heeft hij geleverd wat ik van hem verwacht. De volgende stap voor hem is om gevaarlijk te worden in het vijandige strafschopgebied, en dat is ook zijn grote kwaliteit."