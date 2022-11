Er werden drie Feyenoorders (waarvan één intensief) gevolgd tegen Lazio

Vrijdag, 4 november 2022 om 16:55 • Tom Rofekamp

Scouts van diverse Europese topclubs waren donderdag aanwezig bij het Europa League-duel tussen Feyenoord en Lazio (1-0 winst). Ook Club Brugge was van de partij. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl weet dat de Belgische grootmacht op de tribune zat om de verrichtingen van Quinten Timber, Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida te volgen. Vooral laatstgenoemde zou intensief gevolgd worden door de club.

Alle drie de doelwitten van de Bruggenaren begonnen donderdag aan de aftrap in De Kuip. De scouts van Blauw-Zwart zagen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de groepswinst in de Europa League. De overwintering in het tweede Europese clubtoernooi zal dan ook flinke gevolg hebben voor hun prijskaartjes. Voor Timber werd deze zomer nog een recordbedrag van maximaal tien miljoen euro neergelegd door Feyenoord, terwijl Geertruida niet voor een minder bedrag zal mogen vertrekken. Szymanski wordt dit seizoen echter gehuurd en is oorspronkelijk eigendom van Dynamo Moskou.

Wel heeft Feyenoord een optie tot koop op de Pool bedongen. Deze bedraagt volgens 1908.nl zo'n veertien miljoen euro. Mocht Szymanski definitief ingelijfd worden door de Rotterdammers, zal een andere geïnteresseerde club dus waarschijnlijk minimaal dat bedrag op tafel moeten leggen. Club Brugge is in dat verband de afgelopen tijd niet verlegen om de knip te trekken.

De huidige nummer drie van België verbrak eind augustus voor de eerste maal het ingaande transferrecord. Raphael Onyedika werd voor tien miljoen euro opgehaald bij FC Midtjylland. Het record hield echter allesbehalve lang stand. Een dag later betaalde Club Brugge zestien miljoen euro om Roman Yaremchuk los te weken bij Benfica. Daarmee verbraken de Belgen niet alleen het eigen, maar ook het nationale ingaande transferrecord. De werkgever van Noa Lang shopte ook in de Eredivisie: Bjorn Meijer werd voor zes miljoen euro gekocht van FC Groningen.