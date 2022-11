Huurdeal loopt uit op nachtmerrie voor Leeds United: 21 miljoen euro verlies

Vrijdag, 4 november 2022 om 16:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:05

Leeds United is door het CAS gesommeerd om ruim achttien miljoen pond (bijna 21 miljoen euro) over te maken aan RB Leipzig. De Engelse club huurde Jean-Kévin Augustin in januari 2020 van de Duitsers en moest overgaan tot een definitieve koop bij promotie naar de Premier League, hetgeen ook gebeurde. Leeds betwistte de verplichting omdat de COVID-19-pandemie het seizoen had onderbroken. Het CAS heeft het beroep van de Engelsen nu afgewezen zo werd vrijdag bekend.

De club uit Yorkshire huurde de Fransman Augustin begin 2020 van die Roten Bullen en in de overeenkomst werd besloten dat Leeds de aanvaller definitief moest overnemen in geval van promotie. Het te betalen bedrag werd bepaald op 21 miljoen euro verdeeld over drie termijnen, waarna Agustin een vijfjarig contract zou ondertekenen.

Vanwege de coronapandemie werd de competitie begin 2020 stilgelegd. Deze werd wel hervat én uitgespeeld, met Leeds als uiteindelijke kampioen. Omdat de competitie was onderbroken verviel de verplichte koopoptie volgens Leeds. RB Leipzig dacht daar anders over en richtte zich tot het CAS. Afgelopen zomer had de FIFA al bepaald dat Leeds de afspraak gewoon moest nakomen en ook het tribunaal heeft dit nu bevestigd. “Het CAS-panel heeft het ingediende beroep verworpen en verplicht Leeds United Football Club om de eerste termijn van de transfersom, ter waarde van 6.740.174 euro, aan RB Leipzig over te maken", zo luidde het oordeel.

Leeds zegt in een verklaring ‘verrast en teleurgesteld’ te zijn over de beslissing van het CAS en gaat wederom in beroep. De huurdeal van een half jaar levert de Premier League-club een enorm verlies van 21 miljoen euro op, want Leeds ontving geen transfersom toen Augustin in de zomer van 2020 naar FC Nantes vertrok. Augustin, die inmiddels voor het Zwitserse FC Basel speelt, kampte in Engeland veelal met blessures en speelde uiteindelijk slechts 48 minuten in drie wedstrijden op Elland Road. Omgerekend heeft de Fransman Leeds dus 437.500 euro per minuut gekost.