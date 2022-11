Schreuder kan weinig met roep van Ajax-fans: ‘Hij zal het niet lang volhouden’

Vrijdag, 4 november 2022 om 15:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:41

Alfred Schreuder wil nog niet aan een basisplaats voor Francisco Conceição. De zomeraanwinst begint steeds nadrukkelijker op de deur te kloppen bij Ajax en besliste dinsdag onder meer het Champions League-duel met Rangers (1-3 winst). Daarom wordt de roep om Conceição te laten starten steeds groter. Schreuder betoogt vrijdag echter dat de jonge Portugees het in dat geval 'niet lang vol zou houden'.

"Is er met Chico Conceição een nieuwe publiekslieveling opgestaan?", wordt Schreuder gevraagd op de persconferentie voor de topper tegen PSV. "Ik denk dat we dat vanaf het begin hebben gezien op de training en het is mooi dat dat steeds vaker te zien is", antwoordt de pas vijftig geworden oefenmeester, die zijn lofzang daarop vervolgt. "Ik probeer hem bijna iedere wedstrijd te brengen. We zien in hem gewoon een uitstekende buitenspeler voor Ajax. Dat hij dat van de week ook laat zien in de korte tijd dat hij speelt (Conceição viel twee minuten voor tijd in, red.) is mooi om te zien, en het is zeker een publieksspeler."

Schreuder denkt echter dat een basisplaats nog te vroeg komt voor de groeibriljant. "Natuurlijk kan dat wel vanaf minuut één, maar dat zal hij zeker niet heel lang volhouden. Dan moet je hem toch wisselen. Het is nog een jonge jongen, hij is fysiek wel vrij sterk aan het worden, maar goed. We hebben voorin nog zo veel keuze met andere spelers, dus we kiezen op dit moment nog steeds voor andere jongens", aldus de keuzeheer.

Wel lijkt Conceição Lucas Ocampos definitief voorbij te zijn gestreefd in de pikorde. Hoewel het volgens Schreuder niet aan de inzet van de Sevilla-huurling ligt, lijkt hij niet op veel meer speelminuten in een Ajax-shirt te hoeven rekenen. "Het gaat om het team", zegt Schreuder. "We hebben op trainingen wel iets anders met hem geprobeerd, maar ik zie in hem geen offensieve verdediger. Hij doet zijn ding, maar Conceição ontwikkelt zich goed. Hij maakt als invaller een goede indruk en het is logisch dat je dan voor hem kiest. De concurrentie is groot", luidt de slotsom.