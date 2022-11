Blessures bij Ajax leveren Schreuder hoofdbrekens op richting topper met PSV

Vrijdag, 4 november 2022 om 15:19 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:21

Het is allerminst zeker of Alfred Schreuder aanstaande zondag een beroep kan doen op Owen Wijndal. De linksback viel in het gewonnen Champions League-duel met Rangers (1-3) uit met een blessure. Ook het meespelen van Steven Berghuis is nog onzeker. Brian Brobbey lijkt wel te kunnen starten als koploper Ajax nummer twee PSV ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.

Wijndal moest zich na de wedstrijd in Schotland voortbewegen op krukken en ook Berghuis kwam niet ongeschonden uit het midweekse treffen. Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag liet Schreuder weten dat het er voor eerstgenoemde ‘op zich' goed uitziet. “Wijndal heeft niet kunnen trainen. We hopen dat hij zaterdag meer kan doen. Voor Berghuis geldt hetzelfde. Brobbey heeft wel mee kunnen trainen. Of hij kan beginnen zondag? Hij heeft gewoon meegetraind, dus dat was prima”, zo legde Schreuder uit.

De kans dat Berghuis aan de aftrap kan verschijnen is groter dan die van Wijndal, liet de trainer weten. “Owen zal er alles aan doen om te spelen. Vandaag zag het er qua wandelen goed uit. Je moet ook kijken naar hoe het met hem gaat als hij gaat hardlopen. Dat heeft hij nog niet kunnen doen. Hij moet helemaal pijnvrij zijn. We kunnen geen risico nemen”, stelde hij. Mocht Berghuis ontbreken dan zou dat een flinke domper zijn voor de Amsterdammers. De Apeldoorner was de laatste vijf duels goed voor vier treffers en twee assists.

Voor de rest kan Schreuder over een fitte selectie beschikken. Het duel met PSV begint zondag om 16.45 uur. Ajax heeft een voorsprong van één punt op de Eindhovenaren, die wel een wedstrijd meer hebben gespeeld. In het laatste onderlinge duel werd Ajax in eigen huis met 3-5 geklopt door PSV, in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.