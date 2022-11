Xavi doet Gerard Piqué ondanks afscheid geen enkele belofte

Vrijdag, 4 november 2022 om 14:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:17

Xavi is vrijdag ingegaan op het naderende afscheid van Gerard Piqué als prof. De 35-jarige stopper van Barcelona kondigde een dag eerder als donderslag op heldere hemel aan komende zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou te zullen spelen. Trainer Xavi beaamt dat het duel tegen Almería dan ook volledig in het teken van zijn afzwaaiende ex-ploeggenoot zal staan. Een basisplaats kan hij echter niet garanderen.

Piqué maakte donderdag in een emotionele afscheidsvideo bekend te zullen stoppen als speler. Het bericht kwam als een grote verrassing, daar de ras-Catalaan nog beschikt over een contract tot medio 2024. Hoewel Piqué het niet expliciet aankaartte in de video, ontstond het vermoeden dat zijn reserverol aanleiding was voor zijn abrupte afscheid. Xavi kon dat vrijdag beamen.

"Ik begrijp de omstandigheden die hem tot deze beslissing hebben gebracht", sprak de 42-jarige keuzeheer op de persconferentie daags voor het duel met Almería. "Hij speelt minder, voelt zich minder nuttig en wil een stapje opzij doen. Hij is erg trots. Hij had een contract en had doorbetaald kunnen worden, maar hij heeft hiertoe besloten." Piqué kwam dit seizoen nog in slechts negen van de achttien gespeelde wedstrijden in actie. Daarvan stond hij er in vijf aan de aftrap.

Xavi verklaart echter dat Piqué nooit stennis heeft gemaakt, ondanks zijn verminderde perspectief op speeltijd. "Hij is altijd een voorbeeld geweest voor dit team. Hij heeft altijd honderd procent gegeven. Hij verdient alle lof van de Barça-fans. Ik mag me gelukkig prijzen zijn teamgenoot en coach te zijn geweest." De mededeling begin dit seizoen dat Piqué minder zou gaan spelen, was dan ook geen makkelijke voor Xavi. "Dat was een van de moeilijkste dagen van mijn loopbaan als coach."

In ieder geval vindt Xavi dat zijn voormalig teamgenoot een fenomenaal afscheid verdient van de Barça-fans. "Ik hoop dat het publiek zich laat horen voor dit icoon." Beloftes over een basisplaats voor Piqué wil de Xavi echter niet doen. Wel zegt hij op de routinier te rekenen tot en met het duel op Osasuna op 8 november.